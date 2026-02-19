Slušaj vest

Slavko Jovešković iz Grgurevaca, dvadesetdevetogodišnji poljoprivrednik, predstavlja svetlu tačku opstanka mladih na selu.

Poljoprivredno gazdinstvo Jovešković primer je porodičnog zajedništva u kojem se znanje prenosi sa kolena na koleno, a Slavko je, uz oca, u poslove na imanju aktivno uključen još od srednjoškolskih dana.

Na oko 30 hektara zemlje koju obrađuju, Joveškovići se bave mešovitom proizvodnjom - ratarstvom i stočarstvom. Trenutno imaju deset goveda, što muznih krava, što junadi, uz redovan tov muške teladi, koji u proseku broji 15 grla. Pored govedarstva, gazdinstvo se bavi i svinjarstvom sa fondom između 40 i 50 komada.

- Od ratarstva se na ovoj količini zemlje ne može živeti samostalno, zato je stočarstvo neophodno. Kada se svaštari, odnosno, kada imate malo od jednoga, a malo od drugoga, onda poljoprivreda postaje održiva - objašnjava Slavko svoju filozofiju poslovanja.

Poseban segment njihovog rada čini prerada. Sveže mleko prodaju direktno na kućnom pragu, a ono što preostane prerađuju u domaći sir, za kojim vlada velika potražnja. Slavko ističe da su se kupci već odavno preorijentisali na porudžbine, te da imaju stalnu klijentelu.

- Zbog nestabilne cene tovljenika u poslednjem periodu planiramo i proširenje kapaciteta za preradu mesa, koji je trenutno zastupljen samo za sopstvene potrebe - kaže naš sagovornik, koji je do sada uspešno učestvovao na konkursima za kupovinu priručne mehanizacije, čime je znatno olakšao rad na njivi. Iako kaže da se ne može uvek dobiti sve što se zamisli, zadovoljan je dosadašnjim podsticajima, a trenutno iščekuje rezultate konkursa kod lokalne samouprave.

U Italiji 40 mladih poljoprivrednika

Kao jedan od 40 mladih poljoprivrednika, Slavko je posetio Italiju, gde ga je posebno fascinirala potpuno automatizovana organska farma.