Ovaj potez dolazi dok kompanija nastoji da poveća prodaju i pojednostavi svoje razgranate operacije pod novim izvršnim direktorom Filipom Navratilom. Navratil je preuzeo mesto od Laurenta Freikse u septembru, nakon što je Friksa iznenada smenjen zbog neuspeha da prijavi romantičnu vezu sa mlađom koleginicom, piše CNN.

U izveštaju o celogodišnjoj zaradi, Nestle je naveo da će se fokusirati na svoje poslovanje u sektorima kafe, nege kućnih ljubimaca, nutricionizma i hrane i grickalica.

"Fokusiramo naš portfolio na četiri sektora, predvođena našim najjačim brendovima, sa prioritetnim resursima i pojednostavljenom organizacijom," rekao je Navratil u saopštenju.

Kompanija je već u procesu otpuštanja oko 16.000 radnika širom sveta, dok radi na smanjenju troškova, uključujući kroz automatizaciju i korišćenje veštačke inteligencije.

Napori Navratila da poboljša performanse švajcarskog multinacionala, koji se bori, bili su otežani velikim opozivom formule za dojenčad. Nestle je naveo da nedostatak zaliha i povratak nekih proizvoda za bebe imaće blago negativan uticaj na prodajne količine ove godine.

Kompanija je u decembru opozvala određene serije formule za dojenčad iz više desetina zemalja, uključujući Francusku i Veliku Britaniju, nakon što su u uzorcima proizvoda pronađeni tragovi toksina cereulida. Cereulid može izazvati povraćanje i proliv.

Nestle nije prva velika prehrambena kompanija koja se odrekla svog odeljenja za sladoled. Unilever je u decembru izdvojio svoju jedinicu za sladoled, stvarajući najveću svetsku kompaniju za sladoled, poznatu kao The Magnum Ice Cream Company.