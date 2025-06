"Tražila sam zapravo tri ukusa. Mislila sam da ću dobiti srednju čašu i da je gramaža ista. Tu sam se zbunila prvi put", navodi: "Onda sam stigla do kase. Šokirala sam se kad su mi izdali račun".

"Obično uzimam mlečne ukuse, ali mi je za oko ovog puta zapala mandarina. To je bila ta treća kugla, puna komadića leda. Nisam uzela ni kornet ni prelive, bombonice ili druge dodatke. I dalje ne mogu da verujem da to toliko košta. Par sati kasnije sam obavila nabavku. Pileće grudi u crevu (350 g) sam platila 320 dinara. Istina, sa popustom, ali opet, nije li to čudno", navodi upoređujući dezert sa obrokom.