Na tržištu polovnih automobila za manje od 10.000 evra dostupne su stotine benzinskih, dizel i električnih modela, uključujući popularne brendove poput Forda, Volkswagena i drugih.

Ipak, tri automobila koji možda nisu u centru pažnje vozača mogli bi biti savršen izbor: pouzdani su, prostrani i cenovno pristupačni.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 dobija visoke ocene od automobilskih stručnjaka i mehaničara zbog svoje robusnosti, što je svrstava među najpouzdanije automobile na putu. Poznati mehaničar Skoti Kilmer koji se bavi prodajom polovnih automobila za britanski „Express“ izjavio je da je RAV4 jedan od najpouzdanijih modela koji je ikada video. Prema njegovim rečima, ovi automobili mogu da pređu stotine hiljada kilometara uz redovno održavanje, što ih čini idealnim za one koji traže stabilnost i bezbrižno iskustvo u vožnji.

Foto: Shutterstock

"Nikada nisam video da se ovaj model pokvario. Sve dok ne prođete kroz dva metra duboku vodu i ne poplavite auto, sistem funkcioniše savršeno. Imam model iz 2015. i još nisam naišao na kvar.“

Prema najnovijim podacima britanske kompanije Warranty Solutions Group (WSG), RAV4 se nalazi na vrhu liste najpouzdanijih automobila. Samo 9,68% vlasnika RAV4 modela podnelo je zahtev za osiguranje, što je najmanji procenat među svim analiziranim vozilima. Neki primerci stari oko 10 godina mogu se naći za približno 9.000 funti.

Nissan LEAF

Nissan LEAF je verovatno prvi električni automobil koji je postao široko dostupan i tražen je i više od decenije kasnije. Danas je to jedan od najpristupačnijih načina da vozači pređu na električna vozila, neki modeli se mogu naći i za manje od 5.000 evra.

Foto: Shutterstock

Prema časopisu WhatCar?, Nissan LEAF je jedan od pouzdanijih električnih automobila na tržištu. U njihovom najnovijem istraživanju, LEAF je zauzeo drugo mesto od ukupno 18 električnih modela, sa impresivnim rezultatom pouzdanosti od 95,6 odsto.

Dacia Duster

Za porodice koje žele više prostora, SUV segment može biti privlačan izbor. Iako su modeli poput Range Rovera van budžeta većine kupaca, postoji mnogo SUV vozila koje je moguće naći za manje od 10.000 funti, ako se zna gde da se traži.

Foto: Shutterstock

Dacia Duster se izdvaja među pristupačnim SUV modelima, posebno zahvaljujući svom prostranom gepeku koji može da dostigne zapreminu od preko 1.500 litara kada se zadnja sedišta obore. Unutrašnjost možda nije luksuzna, ali WhatCar? navodi da Duster ima „dobar“ rezultat kada je reč o pouzdanosti, čak bolji od rivala poput Ford Pume.