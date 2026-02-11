Slušaj vest

Turisti mogu pronaći smeštaj u privatnim kućama i apartmanima već od 950 dinara po osobi, dok se cene u zavisnosti od lokacije, opremljenosti i sezone kreću do oko 8.000 dinara.

Ova banja je nadaleko poznata po termomineralnim vodama koje se koriste u terapijske i relaksacione svrhe. Njihovo blagotvorno dejstvo upoređuje se sa efektima koje imaju vode u poznatim evropskim banjama poput Bad Gaštajna u Austriji ili Pfeferskih toplica u Švajcarskoj.

Sokobanja raspolaže sa više lekovitih izvora koji doprinose očuvanju vitalnosti, opuštanju organizma i oporavku nakon različitih zdravstvenih tegoba, navodi se na sajtu Sokobanje.

Od perioda pandemije primećuje se porast broja domaćih, ali i stranih gostiju. Veliki deo njih unapred rezerviše smeštaj, koji u privatnom sektoru može koštati manje od 1.000 dinara po noćenju, dok su apartmani i hotelske sobe u višem cenovnom rangu.

Noćenje sa doručkom u hotelima kreće se od oko 2.500 dinara, dok je cena polupansiona od 3.500 dinara naviše. Boravišna taksa iznosi 100 dinara po osobi dnevno.

Wellness i terapijske usluge

Posetiocima su dostupne brojne wellness i medicinske usluge, među kojima su:

Kupanje u bazenu "Amam"(30 min) – 700 dinara

Bazen "Banjica"(30 min) – 400 dinara

Biserna kupka – 1.000 dinara

Sauna – 700 dinara

Peloid terapija (celo telo) – 2.000 dinara

Podvodna masaža – 1.500 dinara

Masaža celog tela – 3.500 dinara

Masaža aromatičnim uljima – 4.000 dinara

Kraljevska masaža u četiri ruke – 5.000 dinara

Slana soba za decu – 550 dinara

Slana soba za odrasle – 750 dinara



Sokobanja je poznata po šest termomineralnih izvora koji se koriste u lečenju reumatskih oboljenja, stanja nakon povreda i problema sa disajnim putevima. Posebno se ističe izvor "Sveti Arhanđel"u kupatilu "Amam", sa temperaturom vode oko 43 stepena, kao i izvor "Preobraženje", čija temperatura dostiže i preko 50 stepeni.

U neposrednoj blizini nalazi se i prirodni inhalatorijum bogat gasom radonom, koji se koristi u terapiji bronhijalne astme, hroničnog bronhitisa i drugih respiratornih oboljenja. Kupatilo "Banjica"raspolaže sa dva izvora niže temperature, pogodna za lečenje neuroloških tegoba i rehabilitaciju perifernih nerava.

Banja Jošanica

Nedaleko od Sokobanje nalazi se i Banja Jošanica, koja ima pet izvora temperature od 18 do 22 stepena. Njene sumporne i gvozdene vode koriste se kod oboljenja organa za varenje, dijabetesa, kožnih bolesti, kao i kod inflamatornih reumatskih stanja. Posebnu ulogu ima i lekovito blato, koje se primenjuje u terapiji postoperativnih i hroničnih oboljenja.

Danas Sokobanja i Banja Jošanica nisu namenjene isključivo lečenju, već i odmoru, boravku u prirodi i potpunoj relaksaciji. Mnogi posetioci ističu da iz banje odlaze osveženi, sa više energije i boljim opštim zdravstvenim stanjem.

Kako stići do Sokobanje

Sokobanja je drumskim putem povezana sa Aleksincem, preko koga se spaja na glavne saobraćajne pravce Beograd–Niš. Najbliži aerodrom nalazi se u Nišu, na udaljenosti od oko 58 kilometara.

Od Beograda se do Sokobanje stiže autoputem E75 do isključenja kod Aleksinca, nakon čega sledi još oko 30 kilometara regionalnog puta. Ukupna udaljenost od glavnog grada iznosi približno 235 kilometara.