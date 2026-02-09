Slušaj vest

Sve više Hrvata, u želji da imaju svoj komadić raja pored mora, umesto u svojoj zemlji za kupovinu nekretnina odlučuje se za druge mediteranske zemlje. Jedna od najpopularnijih je Grčka, koja i dalje nudi povoljnije cene od hrvatskog dela jadranske obale i sve češće se pominje kao alternativa za kupce sa ograničenim budžetom.

Brzo se i jeftino stiže do Grčke

Do Grčke se može stići za manje od dva sata leta iz Zagreba, a kako iz Hrvatske do tamo lete i niskotarifne avio-kompanije, karte se mogu pronaći i za 20 evra u jednom smeru.

Ako želite da kupite kuću u Grčkoj, jedno od popularnih odredišta je poluostrvo Halkidiki. Tamo se, u mestu Vergija, prodaje manja kuća sa pogledom na more po ceni koja bi mogla da privuče i investitore i privatne kupce.

Izgrađena 1985. godine

Reč je o kući površine 56 kvadratnih metara, smeštenoj na parceli od 350 kvadrata, sa traženom cenom od 50.000 evra. Objekat je izgrađen 1985. godine i sastoji se od tri spavaće sobe, kuhinje, kupatila i hodnika. Dodatnu vrednost, prema oglasu, daju terasa sa pogledom na more, dvorište, ostava i obezbeđeno parking-mesto.

Kuća je orijentisana ka jugozapadu i udaljena je oko 400 metara od mora, što je čini pogodnom za letnji boravak ili turistički najam. Iako zahteva renoviranje, upravo ta okolnost može biti zanimljiva kupcima koji žele da nekretninu prilagode sopstvenim potrebama ili je preurede za iznajmljivanje tokom sezone. Niska početna cena, kako se navodi u oglasu, dodatno povećava interesovanje potencijalnih kupaca.

Kuća sa pogledom na more u mestu Vergija na Halkidikiju prodaje se za 50.000 evra, a pogodna je za izdavanje

Prodaja se sprovodi putem predugovora, a porez na prenos apsolutnih prava iznosi tri odsto. Zainteresovani kupci mogu dobiti dodatne informacije direktnim upitom prodavcu.