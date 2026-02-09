Slušaj vest

Iako se tržište nekretnina u Srbiji najčešće posmatra kroz Beograd i Novi Sad, podaci pokazuju da se značajna aktivnost odvija i u gradovima centralne Srbije.

U Kragujevcu, Čačku i Kraljevu cene se kreću od 990 do 2.171 evra po kvadratu, a stanovi se prosečno prodaju za 39 do 62 dana.

Analiza je rađena na osnovu aktuelnih oglasa sa portala 4zida.rs za januar i februar 2026. godine.

Kragujevac: Najveća ponuda, ali i najviše cene

Na tržištu stanova u Kragujevcu trenutno je aktivno 630 oglasa, što ovaj grad izdvaja kao najdinamičniji u centralnoj Srbiji.

Prosečna oglašena cena: 1.822 € / m²

Raspon cena: od 1.474 do 2.171 € / m²

Prosečno vreme prodaje: 39 dana

Cene su primetno više u odnosu na druga dva grada u ovoj analizi, što Kragujevac pozicionira kao najskuplju opciju u centralnoj Srbiji.

Foto: Kurir/D.Đ.

Međutim, prosečno vreme prodaje od 39 dana pokazuje da je tržište izuzetno dinamično. Stanovi se prodaju brže nego u Čačku i Kraljevu, uprkos višim cenama.

Čačak: Manje oglasa, uravnoteženo tržište

U poređenju sa Kragujevcem ponuda stanova za prodaju u Čačku je znatno manja, trenutno je aktivno oko 50 oglasa na sajtu 4zida.

Prosečna oglašena cena: 1.520 € / m²

Raspon cena: od 1.273 do 1.772 € / m²

Prosečno vreme prodaje: 58 dana

Manji broj oglasa i vreme prodaje od skoro dva meseca ukazuju na stabilno, ali ne i prebrzo tržište. Čačak pokazuje uravnotežen odnos između cene i ponude, bez ekstremnih oscilacija.

Kraljevo najpristupačnije

U Kraljevu je trenutno dostupno 56 oglasa za prodaju stanova.

Prosečna oglašena cena: 1.400 € / m²

Raspon cena: od 990 do 1.827 € / m²

Prosečno vreme prodaje: 62 dana

Širok raspon cena ukazuje na raznovrsnu ponudu stanova u Kraljevu. Od povoljnijih stanova do onih koji cenovno prate razvijenija tržišta.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Sa najnižom prosečnom cenom i opcijama ispod 1.000 evra po kvadratu, Kraljevo ostaje najpristupačniji grad u ovoj analizi.

Ipak, najduže prosečno vreme prodaje od 62 dana sugeriše da kupci pažljivije biraju i da je tržište nešto sporije nego u druga dva grada.

Manji stanovi do 60 kvadrata najtraženiji

Zajedničko za sva tri grada jeste to da se najviše ponude i interesovanja odnosi na stanove do 60 kvadrata.

U Kraljevu takav stan košta između 59.400 i 109.620 evra, što je za mnoge realnije od kupovine stana u Beogradu ili Novom Sadu.

Dok jednosoban stan u Beogradu može da košta i više od 100.000 evra, isti novac u centralnoj Srbiji donosi veći prostor ili dodatnu ušteđevinu.

Centralna Srbija kao alternativa velikim gradovima

Niže cene nekretnina samo su deo priče.

Iako podaci iz novembra 2025. godine pokazuju da su prosečne plate u ovim gradovima niže nego u Beogradu i troškovi života su proporcionalno manji posebno kada je reč o kiriji, restoranima i uslugama.

Za mlade parove ili porodice koje razmatraju gde da kupe stan, centralna Srbija nudi konkretan kompromis.