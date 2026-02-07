Slušaj vest

Nakon što uspešno završe postupak formalizacije (legalizacije) svojih objekata, mnogi vlasnici nepokretnosti u Srbiji dolaze do novog pitanja: da li je time iscrpljena mogućnost daljeg proširenja stambenog ili poslovnog prostora? Najčešća dilema odnosi se na to da li se na već formalizovanom objektu mogu naknadno izgraditi dodatni spratovi ili terase.

Odgovor je da, ali isključivo uz striktno poštovanje važećih zakona i urbanističkih propisa.

Povratak na standardnu proceduru

Ukoliko vlasnik planira proširenje već legalizovanog objekta, zakon to dozvoljava, ali ne kroz pojednostavljeni postupak. Svaka nova gradnja mora proći kompletnu, redovnu proceduru pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole.

Drugim rečima, formalizacija ne zatvara mogućnost budućih intervencija, već omogućava da se one realizuju na zakonit način, pod uslovom da su ispunjeni svi kriterijumi koje propisuju struka i nadležni organi lokalne samouprave.

Urbanistički uslovi i procena nosivosti objekta

Da bi se dobila saglasnost za dogradnju, neophodno je ispuniti dva osnovna uslova:

Urbanistički parametri - Pre svega, proverava se da li planska dokumentacija za konkretnu lokaciju (plan generalne ili detaljne regulacije) dozvoljava dodatnu gradnju. Ukoliko propisana spratnost ili zauzetost parcele nije u potpunosti iskorišćena, postoji mogućnost nadogradnje ili dogradnje.

Projekat postojećeg stanja - Ovaj dokument ima ključnu ulogu u postupku. Prilikom podnošenja zahteva, objekat se detaljno analizira u konstruktivnom i tehničkom smislu. Stručna lica moraju potvrditi da postojeća konstrukcija može bezbedno da prihvati dodatno opterećenje koje donosi novi sprat ili terasa, što se dokazuje izradom „projekta postojećeg stanja“.

Na taj način se obezbeđuje da svaka naknadna intervencija bude u skladu sa propisima, ali i da ispunjava sve zahteve bezbednosti, kako za korisnike objekta, tako i za širu okolinu.

Prijava do nedelje

Proces prijavljivanja neupisanih objekata u okviru Zakona "Svoj na svome" po ovom zakonu započeo je 8. decembra. Rok za podnošenje prijava produžen je za još tri dana, te će građani moći da ih podnose do nedelje, 8. februara, u ponoć.

Prijava se vrši elektronskim putem, preko digitalne platforme „svojnasvome.gov.rs“, koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, kao i putem naloga na portalu eUprava. Takođe, prijave se mogu podneti u uslužnim centrima jedinica lokalne samouprave, kao i u 547 pošta širom Srbije.