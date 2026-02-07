Slušaj vest

"Prodajem kuću selo Ostojičevo, opstina Čoka. Cena 16.000 evra, nije fiksno. Ne preko konkursa. Za sve ostale informacije u inbox" piše u objavni na stranici "Jeftine nekretnine Srbija" na Fejsbuku.

Da li je reč o stvarnom oglasu ili o nekoj šali teško je reći pošto je oglas anoniman, odnosno postavila ga je osoba pod imenom Mir-da Mir-da, koja nije dala nikakve druge informacije o kvadraturi ili zemljištu na kome se kuća nalazi.

Ali, slike nekretnine su realne i sudeći prema njima reklo bi se da je kuća koja se prodaje toliko oronula da je nebezbedna za život i da je pre za rušenje nego za useljenje.

I upravo njen izgled i pokućstvo inspirisali su korisnike društvene mreže Fejsbuk da na račun oglasa zbijaju šale i lepo se zabave.

"Jel mašina još u garanciji? A patike, imaš li broj 47? I krevet jel puno drvo, treba mi za ogrev... Druže, radi sa kućom šta ti je volja, samo beži iz nje ako ti je život mio dok ti se nije obrušila na glavu", napisao je jedan član grupe "Jeftine nekretnine Srbija".

Drugi je u uglu dnevnog boravka ugledao gomilu štapova za pecanje pa je prokomentarisao.

"Zanimaju me oni štapovi ako su na prodaju".

Jedan od korisnika Fejbuka je priupitao:

"Koliko je kubika taj skuter pored kreveta".

I zaista nije ni čudo što su se ljudi šalili na račun oglasa kada se na fotografijama nekretnine vidi celo pokućstvo.

Kuća u oronulom stanju u selu Ostojićevo u opštini Čoka ponuđena na prodaju za 16.000 evra

"Buraz 16 gusaka ti dam", galsio je još jedan od komentara na račun cene za kuću čiji su zidovi ispucali, a grede uvile pod teretom i izgledaju kao da će svakog trenutka pući i krov se stropoštati unutra.