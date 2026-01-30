Slušaj vest

Uticaj specijalizovane izložbe "Expo 2027", koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod sloganom "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve", na tržište nekretnina u Surčinu više je nego očigledan.

Kako gradilište u Surčinu niče iz zemlje tako i cene zemljišta i nekretnina u toj beogradskoj opštini polako dobija na ceni. I upravo gradnja objekata za Expo skrenula je pažnju investitora na taj deo Beograda. To i te kako znaju da iskoriste pojedinci koji vide šansu da svoje stare kuće, koje do juče nisu mogli nikome da prodaju, sada "utope" po visokoj ceni.

Očigledno je da Surčin postaje centar budućih zbivanja i širenja Beograda pa su zbog toga oglasi prepuni nekretnina u Surčinu i na Ledinama koje se nude na prodaju.

Jedan primer je i oglas za prodaju prizemne kuće stare gradnje od 92 m2 u naselju Ledine za koju vlasnik traži 200.000 evra.

- Osnovne informacije, broj soba - pet i više, površina - 92 m2, površina zemljišta - 4 ara, vrsta gradnje - stara gradnja, stanje nekretnine - izvorno stanje, spratnost objekta - prizemna, nameštenost - namešteno, grejanje - norveški radijatori, odmah useljivo - piše između ostalog u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Montažnu staru kuću na Ledinama, površine 92m2 nude na prodaju po ceni od 200.000 evra

U oglasu se navodi da nekretnina poseduje terasu, internet, kablovsku televiziju, video nadzor, parking, garažu, pomoćne objekte, kanalizaciju, struju, vodu i asfaltni prilaz.