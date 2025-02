Slušaj vest

Montažne kuće su vrlo popularne u poslednje vreme, veliki broj ljudi se odlučuje za ovaj tip nekretnine, negde van grada, gde će imati svoj mir. Tako je i jedan naš čitalac poželeo baš ovakvu nekretninu ali nije ni slutio šta će na kraju da se dogodi. Svoje poverenje je poklonio jednoj firmi koja se bavi izgradnjom montažnih kuća, ali nažalost ostao je i bez kuće i bez dela novca.

Naš čitalac odlučio je da nam se obrati kako bi upozorio javnost na prevare kakve haraju Srbijom, a u ovoj oblasti su sve učestalije. Naiđete na firme koje posluju naizgled legalno, imaju i ugovore, ali na kraju samo uzmu novac unapred i nikad sa gradnjom ne počnu.

Mnogi ljudi veruju da sarađuju sa firmama koje svoj posao rade kako treba, pa ostanu i bez poslednje ušteđevine, a prevaranti tako nastavljaju da varaju bez posledica, ovako je svoju priču započeo čitalac koji se našao u sličnoj situaciji pre nešto više od godinu dana.

- U decembru 2023. godine ja sam odlučio da pravim montažnu kuću i krenuo sam da istražujem ponude na internetu. Na Fejsbuku mi je iskočilo nekoliko firmi, ja sam odlučio da pozovem dve - tri kompanije nakon čega sam se odlučio za jednu. Naglašavam, kada kažem odlučio, pod tim ne mislim da sam samo tako odlučio da odem i dam nekome pare, kaže on i nastavlja.

- Kada sam odabrao firmu koju sam želeo, odmah sam ih pozvao. Javio mi se jedan čovek i rekao da je trenutno u gužvi, ali da će me pozvati kasnije kada završi posao. Pozvao me je posle dva puna meseca i rekao da je završio kuću koju je gradio. Predložio je da odem kod njega i da pogledam njegovu radionicu i radove, što sam i učinio. Tada sam mu tražio i podatke o firmi koje mi je on odmah dao. Firma je uredno registrovana i činilo se da je sve kako treba.

"Uradi jednu kuću, 20 nikad ne završi"

- Nakon toga otišao sam u njegovu radionicu u gradu u koji mi je rekao. Ušao sam unutra, radionica ima veliku halu, tu je bila i montažna kuća koja je bila pri kraju gradnje. Njegovi radnici su radili tu kuću, ja sam pogledao i sklopili smo dogovor da ja želim sličnu takvu.

- Na početku nije pominjao novac, čak nije hteo ni da uzme novac na početku. Nakon toga, ponovo smo dogovorili sastanak posle dve tri, nedelje, otišli smo u jedan kafić koji je on takođe radio, ništa nije delovalo sumnjivo. Moram da kažem, da ovo nije klasična priča, u kojoj prevarant uzme pare i samo nestane. Moja pretpostavka je da on jednu kuću uradi, ali 20 ne uradi, bar po mojoj logici, kaže on.

Naš sagovornik zatim dodaje, da, kada je trebalo da počnu radovi, počinju i izgovori:

- Mnogo puta me lagao da ne može da dođe. Konstantno je smišljao nove izgovore, od toga da mu je pukla guma, do toga da su mu umrli roditelji... U tom momentu ja sam njemu platio 50 odsto od ukupne cene. Kuća je navodno koštala 20.000 evra, a ja sam njemu dao 10.000 evra, kaže naš sagovornik. Prilikom našeg dogovora, potpisali smo ugovor, pečat, priznanicu, ja njemu nisam dao pare tek tako "na lepe oči".

Izgovori su trajali 6 meseci, u jednom momentu je odlučio da dođe i pogleda plac.

"Dogovor je bio da odemo na stovarište i sa njima da dogovorimo iskopavanje temelja i koliko treba materijala. Dogovor je bio da dođu na plac za par dana što su i uradili. Po dogovoru radnici su došli sa bagerom i trebalo im je konsultacija sa njim gde tačno da kopaju temelj, ali on se naravno nije pojavio. Kada sam ga pozvao, rekao mi je da mu je pukla osovina i da ne može da dođe. Shvatio sam da je upetljao i ove ljude koji su trebali da kopaju, nakon toga on se više nikada nije javio na telefon, zaključuje naš sagovornik.

Kasnije je došao sam do mnogih informacija kako je dotični vlasnik kompanije za gradnju montažnih kuća, varao i ostale ljude.

"Sličnu sudbinu mojoj doživelo je još sigurno pet porodica, a to je ono samo što ja znam, ko zna koliko ih je još. Uspeo sam da dođem i do vlasnika kuće koju sam gledao na samom početku priče, on me je posavetovao da bežim od njega i požalio mi se da je i njemu uzeo pet puta više para nego što je trebalo", zaključuje naš sagovornik.