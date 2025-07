„Na gradskim plažama su cene niže, kreću se od 15 do 40 evra, ali čim se malo udaljite od grada, negde gde imate više komfora, tu je i cena jača, ode i do 120, 150 ili čak 200 evra. Mali broj ljudi može to sebi danas da priušti, pa oni koji vode poslove ostaju bez klijentele i u dugovima, a oni koji bi želeli na more, ne dolaze, jer ne mogu da plate“, objašnjava on.