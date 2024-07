ZA KVADRAT STANA DVA KVADRATA KUĆE! Detaljna računica šta se više isplati, a ovo su ključne prednosti ulaganja u izgradnju doma

Izuzetno visoke cene stanova koje su aktuelne poslednjih godina mnogima su san o dolasku do sopstvenog krova nad glavom učinile nedostižnim. Kako bi rešili stambeno pitanje, pojedini se sve češće okreću kućama, jer prema rečima arhitekata, bez obzira na rast cena i građevinskog materijala, kuća košta upola manje novca. Ipak ostaje dilema šta se više isplati - zidati kuću ili izabrati montažnu.

Arhitekta Stevan Rodić iz Novog Sada kaže da je za mlade ljude najlakše da dođu do životnog prostora tako što će izabrati kuću umesto stana.

- Bez obzira na rast cena nekretnina stoji neki paritet – ako pričamo o nekim prosečnim cenama stanova, recimo u Novom Sadu za red veličine dve, dve i po hiljade evra koliko košta kvadrat stana i to polovnog, vi možete napraviti dva kvadratna metra kuće. To stoji već dugo vremena, stan od 100 kvadrata jednako je kuća od 200 kvadrata - kaže Rodić.

foto: Shutterstock

Ono što je kod izbora kuće povoljnost, prema njegovim rečima, je i to što nije neophodno investirati sve odmah, nego se kuća može graditi tako da se vlasnici usele pa da rade još dve godine neke detalje, sitnice, što je, kako ističe, povoljnije nego vraćati kreditne kamate.

- Ono što menja stvar je plac, koji može biti jeftin, može biti skup. To naravno zavisi od lokacije, puta, struje, vode, kanalizacije, gasa i tako dalje, ali generalno je priča ta – da za kvadrat stana možete imati dva kvadrata kuće - kaže novosadski arhitekta.

Prednosti i mane klasične gradnje i montažne kuće

Kada je u pitanju izbor između klasične gradnje ili montažne kuće, Rodić ističe da iako montažne kuće imaju nekih pogodnosti, klasična gradnja ima prednost.

- Klasična gradnja ima po meni dosta svojih prednosti, dok montažna ima prednost što je za nijansu jeftinija i može biti brža. S tim da ne mora da bude brža, jer imate ograničen broj firmi koje se bave proizvodnjom montažnih kuća. Ako dođete na red pa dobijete kuću za dva-tri meseca onda jeste brža, ali ako čekate firmu da vašu kuću počne da radi za sedam, osam meseci, pošto su u gužvi, onda nije brže od klasične gradnje - objašnjava on.

Dodaje i da nešto niža cena, takođe ne mora biti pravilo.

- To zavisi od nivoa opreme. Najjeftiniji su oni grubi građevinski materijali, a najskuplje su sanitarije, keramičke pločice itd, tako da i u montažnu kuću možete dati novca koliko god hoćete. Govorimo o nekom proseku - kaže Rodić.

Cene po kvadratnom metru za montažne kuće se, kreću od 500 evra po kvadratu pa naviše, u zavisnosti od tipa objekta i toga šta se traži.

Predstavnici preduzeća i firmi koji se bave izgradnjom montažnih objekata tvrde da poslednjih godina imaju pune ruke posla i da se ovakvi objekti moraju 'rezervisati' od šest meseci do godinu dana unapred.

foto: Shutterstock

Energetska efikasnost

Arhitekta Rodić ističe još jednu bitnu komponentu na koju treba obratiti pažnju pri izboru kuće, a to je energetska efikasnost. Pod tim, kako navodi, treba imati na umu ne samo grejanje tokom zime, već prvenstveno hlađenje tokom leta.

- Montažnu kuću nema šanse da ohladite leti. Najgora stvar su brodski kontejneri koji su sad popularni kao vikendice. Dođe dizalica, spusti vam dva, tri kontejnera, povežu instalacije i vi imate za nedelju dana vikendicu. To je dobro za zimski period i eventualno kad ne treba grejeti. Leti u to se ne može ući uopšte. Po vrućinama ta kuća nema materijale koji mogu da zadrže nekakav kapacitet hladnoće, nema tromih materijala, to su kuće od laganih materijala koji ne drže svežinu - objašnjava on.

biznis.kurir.rs/N1