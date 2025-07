Izgradnja deonice auto-puta "Miloš Veliki" od Požege do granice sa Crnom Gorom kod Boljara je u punom zamahu — a prema planovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, biće završena u naredne tri godine — čime će Srbija kompletirati svoj deo budućeg Koridora 11 , odnosno pravca Beograd–Južni Jadran, koji se prostire na 269 kilometara i predstavlja važan deo Trans-evropske magistrale (TEM).

Trasa od Požege do Boljara prostiraće se dolinom reke Moravice, između padina Javora i Golije, preko Pešterske visoravni do granice sa Crnom Gorom. Ukupna dužina ove deonice iznosi 106,3 kilometra, a podeljena je na 11 delova. Na najzahtevnijem delu trase, od Požege do Duge Poljane, biće izgrađeno čak 72 mosta ukupne dužine 35 kilometara i 10 tunela dužine 16,88 kilometara.