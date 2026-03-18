Planina Zlatar nalazi se između reka Lima, Uvca, Mileševke i Bistrice. Možda Zlatar nije toliko popularan kao Zlatibor ili Kopaonik, ali je svakako srpska planina koja ima ogromni potencijal i neverovatno prirodno blago. Mirisne livade, bistra jezera okružena omorikama i brezama, spoj mediteranske i planinske klime, maksimalan broj sunčanih dana, blagotvorni vazduh obogaćen terpentinom i ozonom, beskrajni vidici i naravno reka Uvac severni međaš ove planine neverovatne lepote i istoimeno jezero jedno od najlepših u Srbiji.

S vremena na vreme na društvenim mrežama pojave se oglasi placeva koji se prodaju i na ovoj planini. Neki bi rekli da vrede kao suvo zlato, posebno što se predviđa da će Zlatar u narednim godinama doživeti procvat.

Na mrežama se pojavio oglas o prodaji parcela upravo na Zlataru.

- Povoljno prodajem na Zlataru 88 ari. To su tri parcele, a plac se nalazi između rezervat za beloglave sup orlove i jezera Uvac. Do placa vodi asfaltni put s kojeg silazite na plac - napisao je prodavac.

Sudeći prema fotografijama koje je postavio ove zlatarske livade su prelepe, nisu zapuštene, a trava se redovno kosi. Ono što iznenađuje je cena.

- Može zamena za neki skuplji auto i ostalo u kešu. Sve zajedno 50. 000 evra, a moze i po parcelama - napisao je prodavac.

Drugih detalja nije bilo, pa nije poznato da li je dozvoljena gradnja, da li do placa ima struja i voda ili je u pitanju samo livada. Bilo kako bilo ovaj plac ima potencijal.