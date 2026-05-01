Kupcima koji su u potrazi za placom u blizini Beograda mogao bi biti interesantan oglas u kome se na prodaju nudi plac od 150 eri u naslju Umka. 

Osim blizine, jer je Umka na svega pola sata vožnje od prestonice, prednost placa je i to što ima dovedenu vodu i struju.

- Prodajem plac na Umci, veličine 150 ari na samo 1 km od centra Umke. Do placa je dovedena voda i struja. Nalazi se na staroj pruzi, u mirnom delu okruženim zelenilom. U pitanju su parcele 657 / 4 i 657 / 5. Vlasništvo je 1/1 - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Vlasnik ističe da je cena placa 600 evra po aru, odnosno 90.000 evra za ceo plac od 150 ari.

Umka je prigradsko naselje u opštini Čukarica i sa centrom prestonice je povezano gradskim autobuskim linijama 551, 553 i 860. 

