Slušaj vest

Ovo je, na svom Instagram nalogu, saopštila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, koja je dodala da je odlučeno da se produži zabrana izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mesec dana, do kraja juna.

Akcize smanjene za 25 odsto

- Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta a produžili smo je kao još jednu od mera kako bismo zaštitili snabdevenost našeg tržišta a usled globalnog poremećaja i porasta cena nafte. Uz to, akcize su smanjene za 25 odsto.

Situacija na svetskom tržištu je sve složenija i izazovnija i nema naznaka koliko će još poremećaji trajati što stvara velike pritiske na našu ekonomiju. Mere koje donosimo da zaštitimo naše gradjane nisu lake za državu jer značajno umanjuju budžetske prihode i povećavaju rashode, ali smo spremno odgovorili na izazove i ponosna sam sto uspešno štitimo naše gradjane i privredu od naglog skoka cena goriva već dva meseca.

Obavezne rezerve nafte i naftnih derivata povećane su u prethodne 4 godine sa 31 dana prosečne dnevne potrošnje na 55 danа.

Оd 2022. оbavezne rezerve evro dizela su duplirane a rezerve benzina povećane su čak dva puta - napisala je ministarka Đedović Handanović.