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Kada se sa 18 godina uselila u iznajmljenu kuću, mladoj ženi je dvorište iza objekta predstavljalo prazno platno za realizaciju ideja. Većina ljudi bi nekoliko stotina kvadratnih metara gole zemlje, okružene običnom ogradom i bez ikakvih sadržaja, verovatno doživela kao neprivlačan prostor. Međutim, nju je upravo takvo stanje privuklo, prenosi portal Upworthy.com.

Kirija je bila pristupačna, prostora je bilo dovoljno, a ljubav prema baštovanstvu pratila ju je od ranije. Tokom narednih sedam godina uspela je da potpuno preobrazi zapušteno zemljište u mesto koje je postalo okupljalište za prijatelje, vikend druženja i roštilje.

Na imanju je izgradila staklenik, postavila baštensku kućicu, napravila peć za picu i organizovala uzgoj povrća u velikim pokretnim lejama. Kasnije je dodala i akvaponski sistem, uredila staze i osmislila svaki deo dvorišta tako da bude praktičan i prijatan za boravak. U projekat je uložila sopstveni novac, slobodno vreme i hiljade sati rada, a rezultat je bio prostor koji gotovo da nije ličio na ono što je zatekla prilikom useljenja.

- Postalo je zelena oaza u kojoj su se okupljali svi moji prijatelji - napisala je kasnije na Redditu, ne sluteći da će njena priča izazvati ogromnu pažnju korisnika interneta.

Situacija se promenila nakon sedam godina, kada su joj vlasnici saopštili da planiraju prodaju kuće i da će morati da se iseli. Nije osporavala njihovu odluku niti pokušavala da pregovara, već je počela da se priprema za selidbu. Međutim, za razliku od većine podstanara, nije trebalo da preseli samo nameštaj i lične stvari. U dvorištu se nalazio čitav projekat koji je godinama stvarala sopstvenim rukama i odlučila je da ga ponese sa sobom.

Foto: 1000 Words/Shutterstock

Kako je kasnije objasnila, od samog početka vodila je računa da sve može da premesti ukoliko jednog dana bude morala da napusti kuću.

- Ništa nije bilo posađeno u zemlju i ništa nije bilo trajno - objasnila je u objavi na Redditu gde je upitala druge korisnike je li postupila ispravno i je li ispala loša.

Prema njenim rečima, biljke su se nalazile u velikim saksijama i pokretnim kontejnerima, dok su svi objekti bili projektovani tako da mogu lako da se rastave i ponovo montiraju na drugoj lokaciji. Kada je došlo vreme za odlazak, za svega nekoliko dana uklonila je staklenik, rastavila baštensku kućicu, demontirala peć za picu i prenela biljke i opremu. Nakon završetka selidbe iza kuće je ostalo isto ono što je tamo bilo i kada je prvi put stigla, ograđena površina gole zemlje.

Problemi su nastali tek nakon njenog odlaska. Vlasnici su kuću već oglasili za prodaju, a među glavnim adutima u oglasu našle su se upravo fotografije uređenog vrta. Potencijalni kupci na fotografijama su mogli da vide bogato uređenu okućnicu sa mnoštvom zelenila i sadržaja, ali ih je tokom obilaska dočekala prazna parcela. Zbog toga su mnogi odustajali od kupovine, dok su vlasnici postajali sve nezadovoljniji kako su shvatali koliko je vrt uticao na interesovanje kupaca.

Ubrzo su bivšu podstanarku optužili da je odnela njihove biljke i umanjila vrednost nekretnine. Smatrali su da je sve što je godinama gradila postalo sastavni deo imanja i da je trebalo da ostane nakon njenog odlaska. Međutim, dokumentacija nije podržavala takvo tumačenje. Ugovor joj je dozvoljavao baštovanstvo, fotografije nastale prilikom useljenja potvrđivale su da je dvorište bilo prazno, a ista agentkinja za nekretnine koja je evidentirala početno stanje pregledala je i nekretninu nakon iseljenja i zaključila da je vraćena u prvobitno stanje. Zbog toga je bez problema dobila kompletan depozit nazad.

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Iako je bila sigurna da nije prekršila nikakva pravila, situacija ju je navela da potraži mišljenje drugih korisnika Reddita.

- Pravno sam dobro, ali pitam se jesam li možda ipak pogrešila - napisala je.

Odgovori su usledili gotovo odmah, a većina korisnika složila se da nije učinila ništa pogrešno. Na forumu AmITheAsshole preovladalo je mišljenje da je bila potpuno u pravu.

Jedan od najzapaženijih komentara glasio je:

- Ovo je klasična priča o stanodavcu koji pokušava da profitira od poboljšanja koja je platio podstanar. Da je bio pošten, pitao bi te koliko želiš da ti plati da vrt ostane. Ne duguješ mu ništa.

Mnogi su isticali da je vrt rezultat godina rada i ulaganja koje je finansirala isključivo ona, dok su drugi ocenili da su vlasnici računali da će bez dodatnih troškova profitirati od njenog truda kroz višu cenu nekretnine.

Posebnu pažnju privukao je komentar jednog korisnika:

- Jesu li očekivali da ostavi i kauč koji je kupila?

Stanodavac treba da snosi troškove popravke Foto: Shutterstock

Ova kratka poruka prikupila je hiljade pozitivnih reakcija jer je, prema mišljenju mnogih, najbolje ilustrovala suštinu problema. Ako bi biljke, staklenik i baštenska kućica automatski postali vlasništvo stanodavca samo zato što se nalaze na njegovom placu, onda bi po istoj logici i nameštaj koji je sama kupila trebalo da ostane u kući nakon njenog odlaska.

U diskusiju su se uključili i brojni vrtlari, vlasnici nekretnina i agenti za nekretnine. Jedan korisnik naveo je da ga situacija ne iznenađuje, jer dobro zna koliko koštaju staklenici, sistemi za navodnjavanje i kvalitetno uređene leje, ocenjujući da su vlasnici pokušali da dobiju besplatno uređenje dvorišta. Drugi su podelili slična iskustva, navodeći da su im pojedini stanodavci čak nudili novac da ostave poboljšanja koja su napravili u vrtovima ili na balkonima.

- Odredio sam svoju cenu i doslovno bio plaćen da se iselim. Svi su bili na dobitku - napisao je jedan korisnik.

Zanimljivo je da istraživanja potvrđuju kako kvalitetno uređena okućnica može značajno povećati vrednost nekretnine. Prema podacima koje navodi Virginia Cooperative Extension, dobro održavano uređenje može povećati procenjenu tržišnu vrednost kuće za između deset i dvanaest odsto. Kupci često formiraju prvi utisak već u prvih nekoliko minuta, pa izgled dvorišta može imati važnu ulogu prilikom donošenja odluke o kupovini.

Ipak, brojni komentatori ukazali su na razliku između trajnih elemenata koji su sastavni deo nekretnine i objekata koje je neko sam izgradio, finansirao i koje može bez problema da premesti na drugu lokaciju.