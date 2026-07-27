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Svako ko poseduje kuću ili plac barem jednom je razmišljao o komšijskim odnosima i međama. Ali, šta se dešava u situaciji kada komšija počne da zida objekat tik uz vašu ogradu, prozore ili na samoj ivici parcele, ugrožavajući vašu privatnost, svetlost, a možda i bezbednost vašeg objekta?

Ukoliko se nađete u ovoj neprijatnoj situaciji, zakon u Srbiji je na vašoj strani, ali je ključno da reagujete na vreme i pravim redosledom.

Koliko blizu komšija zapravo sme da gradi?

Pre nego što preduzmete dalje korake, važno je znati šta kaže zakon. U Srbiji je ova oblast regulisana Pravilnikom o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju, kao i lokalnim urbanističkim planovima.

Iako se pravila mogu blago razlikovati u zavisnosti od opštine i zone (gradska, seoska, vikend naselje), generalna zakonska pravila su sledeća:

Minimalna udaljenost od međe: Za slobodnostojeće objekte (kuće), minimalna udaljenost od granice susedne parcele najčešće iznosi 1,5 do 3 metra, u zavisnosti od spratnosti i gabarita objekta.

Položaj prozora: Ukoliko je objekat izgrađen na minimalnoj udaljenosti, komšija ne sme na toj strani da postavlja prozore stambenih prostorija koji gledaju direktno u vaše dvorište (osim manjih prozora za ventilaciju poput onih u kupatilu, ukoliko su visoko postavljeni).

Krovovi i oluci: Krov komšijske zgrade mora biti projektovan tako da se atmosferska voda (kiša, sneg) sliva isključivo na njegovu parcelu, a ne u vaše dvorište ili na vaš objekat.

Gradnja na samoj međi (zajednički zid) dozvoljena je samo u zonama gde je predviđena izgradnja "u nizu" i to obavezno uz obostranu saglasnost i usklađene građevinske projekte.

Foto: Profimedia

Šta uraditi kada gradnja počne?

Ukoliko vidite da su radovi preblizu ili sumnjate da komšija prelazi na vašu parcelu, ovo je redosled poteza.

1. Pokušajte sa dogovorom i proverite gradilišnu tablu

Svako legalno gradilište mora imati istaknutu tablu sa podacima o investitoru, izvođaču radova, broju građevinske dozvole i skicom objekta. Prvi korak je da ljubazno porazgovarate sa komšijom i zatražite uvid u to dokle će objekat ići. Ako nema gradilišne table, to je prvi signal da je u pitanju "divlja gradnja".

2. Provera dozvole

Ukoliko je komšija neprijatan ili odbija saradnju, ne morate da se oslanjate na njegovu reč. Preko interneta, u Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura i na sajtu Agencije za privredne registre (APR), možete potpuno besplatno i javno proveriti da li je za tu parcelu izdata građevinska dozvola i šta u njoj piše.

3. Angažovanje licenciranog geometra

Ako komšija tvrdi da gradi na svojoj zemlji, a vi sumnjate da je zašao u vašu parcelu (ili da je pomerio među), odmah angažujte licenciranu geodetsku organizaciju. Geometar će na osnovu katastarskih podataka precizno obeležiti granice vaše parcele. Njegov zvanični zapisnik je ključan dokaz za inspekciju i sud.

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4. Prijava građevinskoj inspekciji

Ovo je vaš najjači alat. Ukoliko komšija gradi bez dozvole ili gradi sa dozvolom, ali je odstupio od odobrenog projekta, na primer, dozvoljeno mu je da gradi na 3 metra od međe, a on gradi na pola metra, odmah podnesite prijavu lokalnoj građevinskoj inspekciji.

Inspekcija izlazi na teren po službenoj dužnosti, upoređuje stanje na terenu sa projektom iz građevinske dozvole.

Ukoliko utvrdi nepravilnosti, inspektor ima ovlašćenje da zatvori gradilište, obustavi radove, pa čak i donese rešenje o rušenju nelegalno izgrađenog dela.

5. Pokretanje sudske tužbe

Ukoliko gradnja direktno ugrožava vaš objekat, npr. potkopavanje temelja, pucanje zidova vaše kuće, ili ukoliko je komšija fizički zauzeo deo vaše imovine, a inspekcijski proces se oduži, imate pravo na sudsku zaštitu.

Tužba za smetanje poseda : Rešava se po hitnom postupku. Sud može doneti privremenu meru kojom se odmah zabranjuju dalji radovi do okončanja spora.

: Rešava se po hitnom postupku. Sud može doneti privremenu meru kojom se odmah zabranjuju dalji radovi do okončanja spora. Tužba za naknadu štete: Ukoliko je usled komšijinih radova vaša imovina oštećena, zakon ga obavezuje da vam tu štetu finansijski nadoknadi ili vrati sve u prvobitno stanje.

Najveća greška koju građani prave jeste čekanje da komšija "završi grubi deo posla" nadajući se da će se stvari same rešiti. Ukoliko primetite odstupanja od zakona, reagujte u fazi iskopavanja temelja. Što se objekat više izgradi, to su pravni, inspekcijski i fizički procesi vraćanja u pređašnje stanje duži i komplikovaniji za sve strane.