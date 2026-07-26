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Sve je više upozorenja građana na moguće prevare u kojima se pojedinci predstavljaju kao majstori, uzimaju novac unapred za izvođenje radova ili nabavku materijala, a zatim prestaju da se javljaju. Oštećeni navode da, čak i nakon pokretanja sudskih postupaka i podnošenja prijava, često ne uspevaju da povrate svoj novac.

Kako se navodi u objavi na društvenim mrežama, muškarac po imenu Ivica podelio je svoje iskustvo i upozorio druge građane da budu posebno oprezni prilikom izbora majstora kojima poveravaju poslove.

Uplatio novac za materijal, a komunikacija prestala

Prema njegovim navodima, izvesnom L. V. iz Mrčajevaca uplatio je avans za kupovinu materijala potrebnog za izradu drvenog objekta. Nakon toga, kako tvrdi, komunikacija je postajala sve ređa, da bi majstor na kraju potpuno prestao da odgovara.

- Prevarant iz Mrčajevaca. Navodno pravi brvnare i objekte od drveta. Uzima pare na ime avansa za materijal, pa onda nestane, ne javlja se, isključuje telefon, laže od danas do sutra. Već četiri godine ga jurim za moje pare i ne mogu da ga nađem - upozorio je Ivica na Fejsbuk stranici "Svi prevaranti na jednom mestu".

Foto: Jozef Sowa/Shutterstock

Sud doneo odluku u odsustvu

Ivica navodi da je slučaj dobio i sudski epilog.

- Nije se pojavio nijednom na ročištu. Presuđeno mu je u odsustvu, a on se oglušava i na sudsku odluku. Ne preporučujem nikome da posluje s njim. Bojim se da će završiti kao ja i brojni drugi koji, prema mojim tvrdnjama, još čekaju svoj novac - zaključio je Ivica.

Nakon objave, pojedini korisnici društvenih mreža pitali su ga zbog čega je novac dao unapred.

- Apsolutna greška je vaša jer je vreme davanja kapare prošlo! Tada se verovalo na reč, a danas nikome ne treba verovati - navodi se u jednom od komentara.

Ovakvi slučajevi ponovo su skrenuli pažnju na potrebu za dodatnim oprezom prilikom angažovanja izvođača radova, posebno kada se traži uplata većih iznosa unapred.