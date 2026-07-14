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Kupovina kuće ili stana na primorju često na prvi pogled deluje jednostavno, ali u praksi funkcioniše po drugačijoj logici nego u gradovima.

Dok se u urbanim sredinama odluke uglavnom donose kroz praktične kriterijume poput blizine posla, škola i svakodnevne infrastrukture, na moru se sve premešta u drugi okvir, gde se mešaju lično uživanje, sezonsko korišćenje i investicioni potencijal.

U zemljama poput Hrvatske, Grčke ili Crne Gore, nekretnina na obali retko je samo prostor u kojem se živi. Ona ima više uloga istovremeno - kao mesto za odmor, za izdavanje tokom sezone i ulaganje. Upravo ta kombinacija menja način na koji se donose odluke.

Ključna lokacija

Jedna od prvih stvari koja se razlikuje od gradskog tržišta jeste način na koji se posmatra lokacija. U gradu dobra lokacija znači praktičnost i dostupnost. Na moru ista ideja postaje mnogo složenija. Nekoliko stotina metara razlike od plaže, pogled, nagib terena ili čak položaj u okviru istog mesta mogu značajno promeniti cenu i tražnju. U praksi, dve nekretnine koje su fizički blizu mogu imati potpuno različitu vrednost samo zbog mikrolokacije i vizuelnog dojma, piše Nađi dom.

Za razliku od gradova gde tržište funkcioniše tokom cele godine, primorje ima izraženu sezonu i vansezonu. To utiče ne samo na izdavanje već i na način razmišljanja kupaca.

Nekretnina se ne posmatra samo kao prostor za život, već i kao nešto što može da generiše prihod tokom nekoliko meseci intenzivne turističke potražnje. Zbog toga se u odluci o kupovini sve češće razmatra i potencijal iznajmljivanja, popunjenost u sezoni i konkurencija u okolini.

Potencijal za izdavanje

U tom kontekstu, kupovina na moru često uključuje i potpuno drugačiji set pitanja nego u gradu. Ne radi se samo o tome da li je prostor funkcionalan za svakodnevni život, već i kako se ponaša kao "proizvod" na turističkom tržištu.

Važan, ali često potcenjen deo kupovine na primorju jeste kvalitet same gradnje i kako se objekat nosi sa klimom. More donosi specifične uslove: visoke temperature, vlagu, so u vazduhu i jaku insolaciju tokom većeg dela godine. Sve to direktno utiče na udobnost i troškove korišćenja nekretnine.

Kamena gradnja, koja se često doživljava kao tradicionalna i starija, u primorskom kontekstu može imati određene prednosti. Debeli kameni zidovi dobro akumuliraju toplotu i sporije se zagrevaju, pa unutrašnji prostor može ostati prijatniji tokom letnjih meseci, čak i bez intenzivne klimatizacije. Zbog toga se u mnogim mediteranskim mestima upravo stara kamena arhitektura i dalje smatra vrlo kvalitetnom.

Ipak, to ne znači da je svaka kamena kuća automatski dobra opcija. Kod starijih objekata često postoje problemi sa vlagom, nedovoljnom hidroizolacijom ili zastarelom stolarijom, što može potpuno promeniti sliku o "prirodnoj hladnoći“ kamena. U takvim slučajevima, troškovi renoviranja mogu biti visoki i nisu uvek očigledni na prvi pogled.

S druge strane, novogradnja na obali donosi drugačiji set izazova. Naizgled moderni i uredni objekti mogu imati lošu termo ili zvučnu izolaciju, što u praksi znači pregrejavanje tokom leta, veće troškove hlađenja i manju udobnost, posebno u turistički aktivnim zonama gde su i buka i gustina ljudi veći.

Zato se kod kupovine na moru sve više pažnje poklanja tome kako se nekretnina ponaša u realnim uslovima - kako održava temperaturu, da li ima problema sa vlagom, koliko je kvalitetna izolacija i koliko je pogodna za duži boravak, a ne samo za letnji period.

Na kraju, ono što posebno karakteriše primorsko tržište jeste činjenica da cena često ne prati samo kvadraturu i kvalitet gradnje, već i percepciju lokacije.