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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će država nastaviti da pruža podršku penzionerima i svim građanima kad god za to bude imala mogućnosti, najavivši da će uskoro biti saopšteni detalji o povećanju penzija i plata.

- Ljudi znaju da ono što mi kažemo nema nikakve veze sa izborima. Uskoro ćete da čujete i koliko će biti povećanje penzija od decembra ove godine, kao i koliko će da bude povećanje plata od januara sledeće godine - rekao je Vučić novinarima nakon svečane večere u Jelisejskoj palati, koju je predsednik Francuske Emanuel Makron priredio u čast šefova država i vlada.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše tvrdnje da je pomoć penzionerima i punoletnim građanima povezana sa "posrnulim kreditnim rejtingom“, Vučić je istakao da će građani uskoro moći sami da izračunaju kolika će im biti primanja, plate, penzije i socijalna davanja.

- Kod nas se sve zna unapred. Mi smo suviše ozbiljna zemlja. Nismo zaboravili da smo živeli u zemlji u kojoj niste znali koliko je dinar danas, a koliko će da bude sutra. Danas, posle 14 godina, po prvi put u srpskoj istoriji, svakog dana znate koliki je kurs dinara - rekao je predsednik.

On je dodao da su građani navikli na stabilan poreski, fiskalni i monetarni sistem, naglašavajući da Srbija danas ima istorijski uspeh kada je reč o kreditnom rejtingu.

- Po prvi put imamo investicioni kreditni rejting u istoriji Srbije. Ljudi znaju da je Srbija ekonomski najuspešnija zemlja u regionu i da će najbrže da napreduje u Evropi. To je rezultat koji su građani postigli, a ja sam im na tome zahvalan - rekao je Vučić.

Govoreći o izazovima sa kojima se država suočava, predsednik je naveo da mu je najveća briga kretanje cena nafte, odnosno odluka koja se očekuje u petak.

- Brinem kako će ovog petka da se odredi cena nafte i koliko ćemo morati da se odreknemo državnih prihoda kako bismo inflaciju držali pod kontrolom, sprečili rast drugih cena i sačuvali stabilnost budžeta - rekao je Vučić.

On je istakao da država, uprkos složenim međunarodnim okolnostima, mora istovremeno da vodi računa o bezbednosti građana, ekonomskom rastu i očuvanju životnog standarda.

- Jedva čekam da se vratim u Srbiju. Sutra ćemo najaviti ono što sledi u sredu i četvrtak, a kada se vratim želim da budem sa svojim narodom, da im pokažem koliko volim ljude i koliko želim da ih slušam - poručio je Vučić.