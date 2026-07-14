Slušaj vest

Usred guste šume na Petrovoj gori nalazi se jedna od najupečatljivijih građevina u regionu. Monumentalni spomenik na vrhu Petrovac decenijama privlači pažnju svojom jedinstvenom arhitekturom, bogatom istorijom i pomalo sablasnim izgledom koji je posledica godina zapuštenosti. Iako je nekada bio reprezentativni memorijalni i turistički kompleks, danas ga posećuju brojni ljubitelji arhitekture, istorije i urbane fotografije, a snimci njegove unutrašnjosti redovno izazivaju veliko interesovanje na društvenim mrežama i Jutjubu.

Monumentalni spomenik na Petrovoj gori jedno je od najpoznatijih dela istaknutog vajara Vojina Bakića. Nalazi se na Petrovcu, jednom od najviših vrhova Petrove gore, gde je podignut kao spomen-obeležje ustanku naroda Banije i Korduna tokom Drugog svetskog rata.

Spomenik je posvećen događajima iz perioda Narodnooslobodilačke borbe i simbolizuje stradanje i herojsku borbu stanovništva Banije i Korduna, prvenstveno srpskog naroda, koji se na tom području borio protiv fašizma i okupacije. Njegova izgradnja trajala je gotovo deset godina, a završena je 1982. godine.

Prepoznatljivi širom bivše Jugoslavije

Građevina je izgrađena od armiranog betona, a njena spoljašnja površina nekada je bila obložena pločama od nerđajućeg čelika. Upravo su te metalne ploče dale spomeniku futuristički izgled, zbog kojeg je postao jedan od najprepoznatljivijih memorijalnih objekata na prostoru bivše Jugoslavije. Pored memorijalne funkcije, kompleks je imao i muzej sa stalnom postavkom posvećenom Narodnooslobodilačkom pokretu na području Banije i Korduna.

1/5 Vidi galeriju Kako izgleda unutra čuveni spomenik Foto: Youtube/ Terra Croatia

Oko spomenika nalazio se uređen rekreativni kompleks namenjen posetiocima, zbog čega je ovo mesto bilo važno izletište i memorijalni centar. Početkom ratova devedesetih godina ceo kompleks je postepeno napušten. Posle 1995. godine muzejski deo objekta potpuno je devastiran, dok je sam spomenik pretrpeo brojna oštećenja. Prema podacima sa Vikipedije, tokom godina ukradeni su brojni delovi obloge od nerđajućeg čelika, zbog čega je građevina izgubila deo nekadašnjeg sjaja.

Uprkos tome, spoj monumentalne arhitekture, oštećenih površina i guste šume koja okružuje kompleks danas stvara jedinstven prizor koji privlači fotografe, arhitekte, istoričare i ljubitelje napuštenih objekata.

Kako spomenik izgleda iznutra

Među onima koji su istražili unutrašnjost ovog impresivnog zdanja nalazi se i avanturista i fotograf Alen Banković. Pre nekoliko godina posetio je spomenik na Petrovoj gori i gledaocima Jutjub kanala Terra Croatia pokazao kako danas izgleda njegova unutrašnjost.