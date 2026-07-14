Slušaj vest

U obaveštenju o povredi bezbednosti podataka, objavljenom na svojim internet stranicama u Holandiji, Belgiji i Nemačkoj, Lidl je naveo da je bezbednosni incident kod jednog od njegovih pružalaca IT usluga zahvatio deo podataka korisnika internet prodavnice Lidl Online Shop. Prema dostupnim informacijama, pogođeni su kupci u najmanje četiri zemlje: Holandiji, Belgiji, Nemačkoj i Slovačkoj.

"O ovom incidentu obavešteni smo početkom nedelje. Uprkos visokim standardima informatičke bezbednosti, nepoznate osobe su nakratko dobile pristup odvojeno sačuvanoj datoteci sa podacima korisnika i iz nje ukrale deo podataka. Sistem internet prodavnice nije bio pogođen ovim incidentom“, navodi se u saopštenju.

Lidl je saopštio da su napadači došli do imena i prezimena korisnika, brojeva telefona, imejl adresa, datuma rođenja i korisničkih brojeva. Prema navodima kompanije, lozinke, adrese za naplatu i dostavu, bankovni podaci, kao ni ostale informacije o plaćanju, nisu kompromitovani. Takođe, korisnički nalozi ostali su bezbedni.

Lidl upozorava: "Moguća krađa identiteta“

Uprkos tome, Lidl poziva svoje kupce na pojačan oprez jer postoji velika mogućnost da će ukradeni podaci biti iskorišćeni za slanje personalizovanih fišing (phishing) poruka.

"Iako trenutno nemamo konkretne dokaze o zloupotrebi podataka, iz predostrožnosti vas upozoravamo na moguće pokušaje fišinga ili krađe identiteta“, poručili su iz Lidla.

Kompanija nije otkrila koji je pružalac IT usluga bio meta napada niti koliko je korisnika pogođeno incidentom. Naveli su samo da su odmah reagovali i preduzeli sve potrebne mere kako bi u potpunosti obnovili bezbednost pogođenih sistema.

Lidl je incident prijavio nadležnim organima i angažovao stručnjake za digitalnu forenziku kako bi istražili okolnosti napada, prenosi TechRadar.

O incidentu su obaveštena i nadležna regulatorna tela, uključujući holandski organ za zaštitu podataka o ličnosti i belgijsko nadzorno telo za zaštitu podataka. Lidl posluje sa približno 12.900 prodavnica u 32 države Evrope i Sjedinjenim Američkim Državama.