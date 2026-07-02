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Snimak objavljen na društvenoj mreži X na profilu „French Report” prikazuje kompilaciju dramatičnih scena iz nekoliko prodavnica trgovinskog lanca Lidl u Francuskoj. Video, koji traje više od šest minuta, prikazuje stampedo i otimanje kupaca oko klima-uređaja i ventilatora koji su stigli u prodaju.

Na snimku se vide desetine ljudi kako se guraju i otimaju za zapakovane uređaje. Prizori uključuju duge redove ispred prodavnica koji su se formirali rano ujutru, kao i haotične situacije unutar prodajnih prostora gde ljudi trče sa kutijama, pokušavajući da obezbede svoj primerak rashladnog uređaja. Video je opisan kao „kompilacija scena haosa” nakon masovnog dolaska pošiljke.

Ovo upućuje na to da se ne radi o izolovanom incidentu, već o pojavi zabeleženoj u više prodavnica širom Francuske. Scene borbe za ograničen broj pristupačnih uređaja za hlađenje brzo su se proširile internetom, ističući očaj građana usred visokih temperatura.

Podeljene reakcije javnosti: Osuda ili razumevanje?

Sama objava je privukla ogromnu pažnju i pokrenula žustru raspravu o stanju u društvu, ali i o pripremi države za ekstremne vremenske uslove. Mnogi su se pitali zašto prodavnice i vlasti nisu bolje organizovale prodaju kako bi se izbegle ovakve situacije, predlažući rešenja poput onlajn prodaje ili distribucije na parking prostorima.

Rasprava na društvenim mrežama kretala se u dva pravca:

Šok i zgražavanje: S jedne strane, brojni korisnici izrazili su šok nad ponašanjem kupaca, opisujući scene kao odraz društvenog pada i nedostatka civilizovanosti. Neki od komentara imali su i ksenofobni prizvuk, povezujući haos sa imigracijom i kulturnim razlikama.

Odbrana usled ekonomske nejednakosti: S druge strane, deo komentatora stao je u odbranu ljudi sa snimka. Oni tvrde da video prvenstveno prikazuje siromašnije građane koji ne mogu sebi da priušte skupe klima-uređaje, te su u ovim pristupačnijim proizvodima videli jedini spas od opasnih vrućina. Prema njima, scene ne svedoče o divljaštvu, već o očaju i ekonomskoj nejednakosti onih koji se bore sa posledicama toplotnog talasa.

Podsetimo, Francuska je tokom junskog toplotnog talasa zabeležila hiljade smrtnih slučajeva, a uglavnom je reč o starijim osobama koje su podlegle ekstremnim vremenskim uslovima.