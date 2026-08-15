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Hrvatska priprema novi pravilnik koji donosi jednostavnije procedure za manje objekte i određene radove, ali važno ograničenje ostaje jer će se za porodične kuće i dalje zahtevati građevinska dozvola.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Hrvatske uputilo je u javnu raspravu predlog novog Pravilnika o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola. Novi propis trebalo bi da zameni pravilnik iz 2017. godine i donese promene u procedurama gradnje, rekonstrukcije i energetske obnove.

Građani, stručnjaci i zainteresovana javnost mogu da dostave primedbe i predloge putem sistema e-Savetovanje najkasnije do 3. septembra 2026. godine.

Jedna od najvažnijih novina jeste jasnije razdvajanje radova prema potrebnoj dokumentaciji - za neke neće biti potreban nikakav projekat, za druge će biti obavezan glavni projekat, dok će za pojedine objekte biti dovoljna prijava početka gradnje.

Mobilne kućice do 40 kvadrata

Predlogom se prvi put izričito uvode mobilne kućice u kampovima. Biće dozvoljeno postavljanje jednoetažnih pokretnih objekata površine do 40 kvadratnih metara i visine do 3,5 metara na području obuhvaćenom lokacijskom dozvolom za kamp.

Za pojedinačne kućice neće biti potrebna građevinska dozvola niti glavni projekat. Međutim, ovo pravilo se ne odnosi na kampove na pomorskom dobru. Isto važi i za mogućnost izgradnje bazena do 100 kvadratnih metara bez građevinske dozvole.

Porodične kuće ne ulaze u nova pravila

Ministarstvo posebno naglašava da se nova pravila ne odnose na izgradnju porodičnih kuća.

Nove stambene zgrade, bez obzira na kvadraturu, i dalje će morati da prođu standardnu proceduru za dobijanje građevinske dozvole.

Cilj novog pravilnika je da se smanji administrativno opterećenje i ubrzaju manje investicije, uz zadržavanje kontrole nad uređenjem prostora i zaštitom životne sredine.

Šta još može bez građevinske dozvole?

Bez građevinske dozvole i glavnog projekta trebalo bi da budu mogući određeni manji i jednostavniji zahvati, poput nadstrešnica i terasa uz postojeće objekte u propisanim dimenzijama, cisterni za vodu, septičkih jama, manjih objekata za komunalni otpad, kao i pešačkih i biciklističkih staza.

Predlog obuhvata i manje poljoprivredne objekte, poput plastenika, čeka i hranilišta, kao i grobnice, spomen-obeležja i određenu privremenu opremu.

Ipak, i kod ovakvih radova ostaje najvažnije da se proveri prostorno-planska dokumentacija, jer ona određuje da li je konkretna gradnja uopšte dozvoljena na određenoj parceli.