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- Idemo 14. septembra sa isplatama penzionerima od 20.000 do 35.000 dinara - rekao je Vučić nakon obilaska Ekspo gradilišta u Surčinu.

Dodao je da se svi punoletni građani za pomoć od 6.000 dinara mogu prijaviti od 7. septembra, a da će se sa isplatama početi od 22. septembra.

- Pri tome 246 miliona ide iz Akcionarskog fonda, nešto više od 150 miliona iz budžeta, da bismo dali i onim građanima, jer je zakon bio loš, važio je samo za one koji su bili punoletni do 2007. godine. Dakle, gotovo milijarda ukupno, nešto više od 960 miliona iz budžeta, biće isplaćeno tokom septembra meseca, i decembra i januara sledeće godine - rekao je Vučić.

Penzioneri sa najnižim primanjima dobiće 35.000 dinara, oni sa srednjim penzijama 27.500 dinara, dok će treća grupa dobiti 20.000 dinara.Kada je reč o načinu isplate, očekuje se da će penzioneri jednokratnu pomoć dobiti preko sistema kojim već primaju penziju. To znači da bi korisnicima koji penziju primaju preko banke sredstva trebalo da budu uplaćena na račun, dok bi oni koji penziju dobijaju putem pošte pomoć trebalo da prime na isti način. Konačan tehnički model isplate potvrdiće nadležne institucije.

Za ovu kategoriju građana nije potrebna nikakva prijava niti podnošenje zahteva.

Najviše pitanja trenutno se odnosi na punoletne građane, jer će upravo njima isplata početi nekoliko dana kasnije, odnosno 22. septembra.

Svaki korisnik iz ove kategorije dobiće po 6.000 dinara, dok će zbog naslednog prava pojedini građani imati pravo na 12.000 ili čak 18.000 dinara.