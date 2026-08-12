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U selu Kostadinovac, koje se nalazi oko 20 kilometara od Niša i osam kilometara od Prokuplja, prodaje se manje domaćinstvo koje se prostire na placu površine 4,6 ari.

Na placu se nalaze tri objekta. Jedan je starije gradnje, dok su preostala dva novijeg datuma i uz njih je izgrađena nadstrešnica.

Svi objekti imaju priključak za električnu energiju, a na imanju postoje i dva strujna brojila - jedno za stariji, a drugo za noviji objekat. Kako navodi vlasnik, sva dugovanja za električnu energiju su izmirena.

Objekti nisu legalizovani

Na imanju se nalazi i bunarska voda, dok objekti poseduju nacrte, ali nisu upisani u katastar niti su legalizovani, stoji u objavi na grupi Pirotska pijaca.

Vlasništvo je, prema navodima iz oglasa, uredno i vodi se 1/1, a prenos nekretnine moguć je odmah nakon kupoprodaje.

Cena je 18.500 evra.

Kurir Biznis/Blic

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