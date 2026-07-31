Slušaj vest

Od oko 4,8 miliona popisanih nelegalno izgrađenih objekata u Srbiji, za 2,5 miliona podneti su zahtevi za legalizaciju po zakonu "Svoj na svome". A šta će biti s preostalih 2,3 miliona objekata koje vlasnici nisu prijavili za evidentiranje i upis u katastar - pitanje je na koje nema identičnog odgovora.

Kako objašnjava advokat Dalibor Pašić, novi zakon ne propisuje jedinstvenu pravnu posledicu za sve neprijavljene objekte.

- Zakon pravi jasnu razliku u zavisnosti od pravnog statusa objekta i zemljišta na kojem je izgrađen. Ukoliko se radi o objektima koji su izgrađeni na zemljišu u javnoj svojini, Agencija za prostorno planiranje i urbanizam dostavlja Republičkom geodetskom zavodu spisak takvih objekata, nakon čega RGZ upisuje predbelešku prava svojine u korist Republike Srbije - kaže Pašić za Kurir Biznis.

Parcela u javnom ili privatnom vlasništvu

On dodaje da je pri evidentiranju vrlo bitno da li je zemljište na kome je nelegalni objekat izgrađen u privatnom ili javnom vlasništvu.

- Za objekte koji nisu izgrađeni na javnoj svojini, a za koje takođe nije podneta prijava, Agencija dostavlja spisak RGZ radi upisa prava svojine na objektu u korist vlasnika parcele na kojoj se nekretnina nalazi. Znači, važno je napraviti razliku da li je objekat na zemljištu koje je u privatnom ili javnom vlasništvu - ističe on.

Foto: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima, važno je napomenuti da se odluke neće donositi olako i da će se državni organi pojedinačno baviti svakim slučajem objekta koji nije upisan, a odluka će se praktično donositi posebno za svaki pojedinačni slučaj.

- Važno je naglasiti da RGZ upisuje predbelešku u katastar koja je u nekom eventualnom postupku oboriva pod pretpostavkom da imate validnu dokumentaciju za određenu parcelu. Pravo na upis parcele ima lice koje poseduje dokument kojim dokazuje pravo svojine na toj katastarskoj parceli i kao vlasnik će biti upisan u posebnom postupku - rekao je advokat.

Brojke 4,8 miliona nelegalnih objekata popisano je u Srbiji

2,5 miliona zahteva podneto je za upis prva svojine

2,3 miliona nelegalnih objekata ima u Srbiji za koje vlasnici nisu podneli zahtev za legalizaciju

220.000 rešenja je izdato po zakonu "Svoj na svome"

320.000 zahteva trebalo bi da bude rešeno do jeseni

800.000 objekata trebalo bi da bude upisano do kraja 2026. godine

1/5 Vidi galeriju Građani su podneli 2.5 miliona zahteva za evidentiranje i upis u katastar Foto: Kurir, RINA

Podsećamo, građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta i do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva.

- Do sada smo izdali 220.000 rešenja, najviše kasne veliki gradovi. Prioritet imaju stambeni objekti, a cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 objekata - kazala je Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Koji objekti neće biti legalizovani

Postoje objekti koji ni prema zakonu "Svoj na svome" ne mogu biti legalizovani. To su nekretnine koje su izgrađene na zaštićenom području kao što su nacionalni parkovi, ekološke zone, koje su sagrađene bez odobrenja nadležnih organa ili u suprotnosti sa urbanističkim planom. Takođe, zakonom je propisano i da vlasnik nekretnine koja se nalazi na mestu koje nije bezbedno, poput klizišta, opasnog terena ili u blizini nekog drugog objekta koji predstavlja rizik, neće moći da podnese zahtev za legalizaciju.