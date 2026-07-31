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Ono što je godinama izgledalo kao obična uspomena iz detinjstva pretvorilo se u jedno od najzanimljivijih otkrića među kolekcionarima Pokemon kartica.

Jedna porodica, pomažući baki da raščisti kuću, pronašla je kolekciju zapečaćenih Pokemon proizvoda čija bi vrednost, prema procenama kolekcionara, mogla da premaši čak 250.000 američkih dolara.

Iako konačna vrednost još nije potvrđena profesionalnom procenom, fotografije i opis pronađenih predmeta izazvali su veliko interesovanje na društvenim mrežama, posebno među ljubiteljima retkih Pokémon kartica.

Baka je godinama čuvala tajnu

Priču je na Redditu podelio jedan od unuka, koji je objasnio da je njegova baka, tada već u osamdesetim godinama, često pominjala da negde još uvek čuva stare Pokémon paketiće i nekoliko Charizard kartica.

Porodica njene reči nije shvatala ozbiljno. Pretpostavljali su da se radi o nekoliko običnih kartica koje su ostale iz vremena kada su se deca igrala Pokemonima krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih. Međutim, ispostavilo se da je baka sve vreme čuvala pravo malo bogatstvo.

Prvo otkriće bilo je tek početak

Potraga je počela pronalaskom kutije pune različitih Pokemon predmeta. U njoj su se nalazili kolekcionarski proizvodi poput pozlaćenih 24-karatnih Poké Ball kugli koje je svojevremeno delio Burger King, raznih figurica, dodataka za igru, početnih špilova i promotivne kutije iz filma „Pokémon: Prvi film“.

Iako je kolekcija već tada delovala impresivno, baka je insistirala da se dobro seća kako je tokom godina kupovala dodatne Pokemon paketiće koje nikada nije otvorila. To je podstaklo porodicu da još jednom detaljno pregleda kuću.

Ispod TV ormarića čekalo ih je pravo bogatstvo

Prilikom drugog pregleda jedan od unuka pronašao je nekoliko kutija skrivenih ispod televizijskog ormarića. Upravo tamo nalazilo se ono što je kolekcionare ostavilo bez teksta.

U kutijama su bile zapečaćene Pokemon kesice sa karticama, više Charizard kartica, kao i album ispunjen karticama iz najtraženijih serija poput Base Set, Jungle, Fossil i drugih ranih izdanja koja danas dostižu izuzetno visoke cene na kolekcionarskom tržištu.

Posebnu pažnju privukle su tri potpuno zapečaćene kutije Pokémon Fossil First Edition paketića.

Samo nekoliko kutija vredi desetine hiljada dolara

Prema procenama iskusnih kolekcionara, svaka od tri zapečaćene kutije iz serije Fossil First Edition mogla bi da vredi između 15.000 i 30.000 dolara, u zavisnosti od očuvanosti i potražnje na tržištu.

Pored njih pronađen je i veliki broj zapečaćenih paketića iz legendarne serije Base Set, čija se ukupna vrednost procenjuje na najmanje 30.000 dolara.

Fotografije objavljene na Redditu prikazuju i druge retke kolekcionarske predmete, među kojima se izdvaja zapečaćena Pokedex igračka iz devedesetih godina, koja je danas takođe veoma tražena među kolekcionarima.

Ukupna vrednost mogla bi da premaši 250.000 dolara

Na osnovu objavljenih fotografija brojni kolekcionari procenili su da bi ukupna vrednost pronađene kolekcije mogla da premaši 250.000 dolara.

Ipak, članovi porodice naglašavaju da za sada nisu angažovali profesionalne procenitelje niti su kartice poslali na zvaničnu autentifikaciju i ocenjivanje, pa konačna tržišna vrednost tek treba da bude potvrđena.

Potraga još nije završena

Najzanimljiviji deo priče možda tek sledi. Baka je, naime, uverena da se u kući i dalje nalaze dodatne Pokémon kartice i kolekcionarski predmeti koje je tokom godina odlagala na različita mesta.

Zbog toga porodica planira da ponovo pregleda tavane, podrume i stare ormare u nadi da će pronaći još vrednih primeraka.

Tržište retkih Pokemon kartica i dalje obara rekorde

Poslednjih godina tržište retkih Pokemon kartica beleži stalan rast. Kartice iz prvih izdanja, posebno Base Set, Charizard, First Edition, Jungle i Fossil, spadaju među najtraženije na svetu i na aukcijama redovno dostižu desetine, pa čak i stotine hiljada dolara.

Ova priča još jednom pokazuje da se pravo kolekcionarsko blago ponekad krije na sasvim neočekivanim mestima – u starim kutijama, zaboravljenim ormarima ili na tavanima porodičnih kuća. Ono što je baka godinama čuvala kako bi jednog dana obradovala svoje unuke danas bi moglo da predstavlja jednu od najvrednijih privatnih kolekcija Pokémon kartica otkrivenih poslednjih godina.