Šta će biti sa NIS-om: Ministarka Đedović Handanović otkrila detalje razgovora sa američkim izaslanikom
Ministarka rudarstva Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa specijalnim izaslanikom američkog Ministarstva energetike za energetsku intergaciju Džošuom Volcom o pitanju kompanije NIS.
Kako je ministarka energetike navela na Instagramu, sa izaslanikom je razgovarala i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diverzifikacije izvora snabdevanja, novih investicija i razvoja energetskog sektora.
- Razgovarala sam sa Joshuom Voltzom, specijalnim izaslanikom američkog Ministarstva energetike za energetsku integraciju, o pitanju kompanije NIS, kao i mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diverzifikacije izvora snabdevanja, novih investicija i razvoja energetskog sektora.
Razgovarali smo i o unapređenju saradnje Srbije i SAD u energetskom sektoru nakon otpočinjanja strateškog dijaloga između naših država - navela je Đedović Handanović.
Biznis Kurir