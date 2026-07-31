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Ministarka rudarstva Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa specijalnim izaslanikom američkog Ministarstva energetike za energetsku intergaciju Džošuom Volcom o pitanju kompanije NIS.

Kako je ministarka energetike navela na Instagramu, sa izaslanikom je razgovarala i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diverzifikacije izvora snabdevanja, novih investicija i razvoja energetskog sektora.

- Razgovarala sam sa Joshuom Voltzom, specijalnim izaslanikom američkog Ministarstva energetike za energetsku integraciju, o pitanju kompanije NIS, kao i mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diverzifikacije izvora snabdevanja, novih investicija i razvoja energetskog sektora.

Razgovarali smo i o unapređenju saradnje Srbije i SAD u energetskom sektoru nakon otpočinjanja strateškog dijaloga između naših država - navela je Đedović Handanović.