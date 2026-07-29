2020. godina: 4.000 dinara za penzionere, 100 evra za sve punoletne građane, 10.000 dinara za zdravstvene radnike, i dodatnih 5.000 dinara za penzionere.

2021. godina: Dva puta po 30 evra za punoletne, 60 evra za nezaposlene, 100 do 200 evra za građane na KiM, 3.000 dinara za vakcinisane, 50 evra za penzionere i dodatnih 20 evra za punoletne.

2022. godina: 10.000 dinara za zdravstvene radnike, 100 evra za mlade (16-29 godina), 20.000 dinara za penzionere, ponovo 100 evra pa još 5.000 dinara za mlade.

2023. godina: 10.000 dinara za decu do 16 godina, 20.000 dinara za penzionere, po 10.000 dinara za korisnike socijalne pomoći i srednjoškolce.