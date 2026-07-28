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U okviru novog paketa ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda, čija ukupna vrednost premašuje 600 miliona evra, država će u septembru isplatiti jednokratnu novčanu pomoć. Ovaj paket obuhvatiće između 3 i 3,5 miliona ljudi, a pored direktnih novčanih isplata, građane očekuju i dodatne pogodnosti.

U nastavku je detaljan i tačan pregled predstojećih isplata, iznosa po kategorijama i zakonskih izmena koje to omogućavaju.

Tačan kalendar isplata i iznosi po kategorijama

Država je definisala precizan redosled isplata koji počinje sa redovnim penzijama, nakon čega slede jednokratne uplate različitim grupama građana. Početkom septembra biće zvanično saopšten i tačan procenat budućeg povećanja penzija i plata u javnom sektoru.

1. Redovne penzije (2, 5. i 10. septembar)

Pre početka isplate jednokratne pomoći, najstariji sugrađani će redovno dobiti svoje penzije za prethodni mesec. Datumi isplate su 2, 5. ili 10. septembar, u zavisnosti od kategorije kojoj penzioneri pripadaju.

2. Isplate za penzionere, korisnike socijalne i boračke pomoći (14. septembar)

U ponedeljak, 14. septembra, započeće isplata jednokratne državne pomoći za najugroženije kategorije i penzionere:

Penzioneri : Iznos pomoći zavisi od visine penzije. Penzioneri sa primanjima do 32.000 dinara dobiće najveći iznos od 35.000 dinara. Penzioneri sa višim primanjima dobiće 27.500, 25.000 ili 20.000 dinara . Pojedini poljoprivredni penzioneri sa relativno niskim penzijama, kroz spajanje različitih osnova pomoći, mogu ukupno dobiti i preko 50.000 dinara .

: Iznos pomoći zavisi od visine penzije. Penzioneri sa primanjima do dobiće najveći iznos od 35.000 dinara. Penzioneri sa višim primanjima dobiće ili . Pojedini poljoprivredni penzioneri sa relativno niskim penzijama, kroz spajanje različitih osnova pomoći, mogu ukupno dobiti i preko . Korisnici socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka: Dobijaju jednokratnu pomoć u iznosu od 25.000 dinara. Građanima pod boračkom zaštitom biće isplaćeno po 10.000 dinara. 3. Sredstva za punoletne građane (22. septembar)

U utorak, 22. septembra, uslediće isplata sredstava iz Akcionarskog fonda. Osnovni iznos za sve punoletne građane iznosi 6.000 dinara, ali će mnogi dobiti višestruko veće iznose.

Zašto će neki građani dobiti 12.000 ili 18.000 dinara?

Iako je osnovna isplata iz Akcionarskog fonda 6.000 dinara, pojedini građani mogu na svoje račune dobiti 12.000 ili čak 18.000 dinara usled naslednih prava.

Država planira da obezbedi ukupno 7.668.000 pojedinačnih isplata. S obzirom na to da u Srbiji živi oko 6 miliona punoletnih građana, razlika u broju isplata odnosi se na preminula lica (oko 1,3 miliona građana). Novac koji je pripadao njima biće isplaćen zakonskim naslednicima, u skladu sa ostavinskim postupkom. U praksi, građanin može primiti svojih 6.000 dinara, kao i iznose koji pripadaju preminulim članovima porodice, čime se ukupan iznos duplira ili triplira.

Hitna izmena zakona

Da bi ova isplata bila moguća za sve, država će po hitnom postupku izmeniti postojeći zakon iz 2007. i 2008. godine.

Pravo na besplatne akcije i naknadu imali su samo građani punoletni zaključno sa 31. decembrom 2007. godine. To bi isključilo današnje mlađe generacije (uključujući one do 35 godina starosti) i otežalo isplatu za preminule.

Izmenom zakona, pravo na isplatu dobijaju svi građani koji su danas punoletni, kao i zakonski naslednici preminulih lica.

Dodatne mere podrške i pogodnosti

Pored direktnih novčanih davanja, novi ekonomski paket predviđa i sledeće mere za poboljšanje kvaliteta života:

Pojeftinjenje lekova : Od 1. avgusta počinju da važe niže cene lekova u Srbiji.

: Od 1. avgusta počinju da važe niže cene lekova u Srbiji. Turistički vaučeri : Država je opredelila sredstva za 30.000 turističkih vaučera vrednosti po 10.000 dinara, namenjenih penzionerima čija primanja ne prelaze 80.000 dinara.

: Država je opredelila sredstva za 30.000 turističkih vaučera vrednosti po 10.000 dinara, namenjenih penzionerima čija primanja ne prelaze 80.000 dinara. Zaštita najugroženijih: Uredba o energetski ugroženom kupcu biće produžena i nakon 1. oktobra 2026. godine.