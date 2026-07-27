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Kupatilo više nije samo funkcionalan prostor, već važan deo modernog doma. Upravo zato sve više ljudi prilikom renoviranja bira WC šolje bez oboda i viseće modele, koji nude bolju higijenu, lakše održavanje i elegantniji izgled. Stručnjaci ističu da je reč o trendu koji će u narednim godinama potpuno potisnuti klasična rešenja.

Renoviranje kupatila danas podrazumeva mnogo više od izbora lepih pločica i moderne slavine. Sve više pažnje posvećuje se opremi koja će dugoročno olakšati održavanje i poboljšati higijenu, a upravo zato WC šolja bez oboda postaje jedan od najtraženijih proizvoda na tržištu.

Za razliku od tradicionalnih modela, ovakve šolje nemaju unutrašnji rub ispod kojeg se godinama talože kamenac, prljavština i bakterije. Zahvaljujući inovativnom sistemu ispiranja, voda ravnomerno prekriva celu unutrašnju površinu, pa je čišćenje znatno efikasnije.

Zašto su WC šolje bez oboda postale toliko popularne?

Jedan od glavnih razloga njihove popularnosti jeste činjenica da nema skrivenih mesta na kojima se zadržavaju nečistoće. To znači manje ribanja, manje hemikalija i viši nivo higijene.

Najveće prednosti ovog modela su:

efikasnije ispiranje cele unutrašnjosti

manje nakupljanja kamenca i bakterija

jednostavnije i brže čišćenje

manja potrošnja vode kod modernih sistema ispiranja

savremen i elegantan izgled Viseće WC šolje osvajaju moderna kupatila

Uz modele bez oboda, sve veću popularnost imaju i viseće WC šolje. Pošto je vodokotlić ugrađen u zid, kupatilo izgleda urednije, prostranije i modernije.

Ovakvo rešenje posebno je praktično jer je pod ispod šolje potpuno slobodan, pa je čišćenje znatno lakše nego kod klasičnih modela sa postoljem.

Zbog minimalističkog dizajna, viseće WC šolje danas su čest izbor arhitekata i dizajnera enterijera, naročito u stanovima gde je svaki centimetar prostora važan.

Odličan izbor za mala kupatila

Ako uređujete manje kupatilo, ovaj model može napraviti veliku razliku. Skriveni vodokotlić i slobodan pod stvaraju utisak većeg prostora, dok jednostavne linije doprinose urednijem izgledu cele prostorije.

Njihove najveće prednosti su:

kupatilo deluje vizuelno prostranije

lakše je održavati pod čistim

nema vidljivih cevi i masivnog vodokotlića

moguće ih je ugraditi i u manje prostorije uz odgovarajući ugradni sistem. Na šta treba obratiti pažnju pre kupovine?

Iako su skuplje od standardnih modela, WC šolje bez oboda predstavljaju dugoročnu investiciju. Prilikom izbora važno je proveriti nekoliko detalja koji utiču na kvalitet i trajnost.

Obratite pažnju na:

kompatibilnost sa ugradnim ramom i vodokotlićem

kvalitet sistema za ispiranje

zaštitni keramički premaz koji sprečava zadržavanje nečistoća

otpornost keramike na habanje i ogrebotine

dimenzije koje odgovaraju prostoru kupatila. Da li se ulaganje isplati?

Iako početna cena može biti nešto viša, mnogi vlasnici stanova smatraju da se razlika brzo isplati. Lakše održavanje, manja potrošnja sredstava za čišćenje, viši nivo higijene i moderan izgled razlozi su zbog kojih ovaj tip WC šolje postaje standard u novim stanovima i renoviranim kupatilima.

Ako planirate adaptaciju kupatila, modeli bez oboda i viseće WC šolje svakako su među opcijama koje vredi uzeti u obzir.