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Opština Jelenje obezbedila je 3,7 miliona evra za projekat "I dalje zajedno 65+“, koji predviđa prenamenu nekadašnje školske zgrade u savremenu Kućnu zajednicu za starije osobe, odnosno dnevni centar kapaciteta do oko 100 korisnika.

U njemu će korisnici boraviti tokom dana, dok su članovi njihovih porodica na poslu ili ukoliko žive sami, izjavio je za Hinu načelnik Opštine Jelenje Robert Marčelja.

U Kućnoj zajednici korisnici će, uz pomoć desetak zaposlenih, dobijati kvalitetnu negu i podršku, uključujući, između ostalog, fizioterapeutske tretmane, što bi doprinelo i rasterećenju zdravstvenog sistema.

Od ukupno 3,7 miliona evra vrednog projekta, 2,5 miliona evra čine bespovratna sredstva, rekao je Marčelja i dodao da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije odobrilo Opštini Jelenje više od 1,4 miliona evra bespovratnih sredstava iz Integrisanog teritorijalnog programa za period 2021–2027.

Projekat će sufinansirati i Primorsko-goranska županija sa milion evra, dok će preostala sredstva obezbediti Opština Jelenje.

Marčelja je istakao da je reč o najvažnijem kapitalnom projektu u aktuelnom mandatu, koji odgovara stvarnim potrebama starijih meštana i omogućiće osobama trećeg životnog doba da ostanu da žive u svojoj sredini, među ljudima koje poznaju, uz odgovarajuću negu i podršku.

Dodao je da su pripreme za realizaciju trajale nekoliko godina, da je izrađena kompletna projektna dokumentacija, uspešno sprovedena prijava za evropske fondove i doneta odluka o finansiranju. Slede postupak ugovaranja i javne nabavke, nakon čega se očekuje početak radova.