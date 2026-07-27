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Inicijativa Coca-Cola podrška mladima u saradnji sa Aleksandrom Grašićem, poznatijim kao Excel Grašić, pokreće besplatnu regionalnu online edukaciju „AI MODE ON:Kako da AI radi za tebe“, namenjenu mladima od 16 do 30 godina iz Crne Gore i Srbije.

Cilj programa je da mladima pomogne da unaprede digitalne veštine, nauče kako da AI alate koriste praktično i odgovorno i spremnije zakorače na savremeno tržište rada. Edukacija će biti dostupna od 1. avgusta i pruža četiri sata praktičnog sadržaja o korišćenju ChatGPT-a, Microsoft Copilot-a i Claude-a. Imaćeš mesec dana da završiš kurs tempom koji ti odgovara, a po završetku dobijaš sertifikat kao potvrdu stečenog znanja.

Kako da pristupiš edukaciji? Edukacija je potpuno besplatna i realizuje se online. Za pristup je potrebno da: Posetiš platformu Excel Grašić putem LINKA

Uneseš kod Coca-ColaPodrškaMladima26i aktiviraš kurs Kompletan sadržaj biće otključan i dostupan do 1. septembra, pa lekcije možeš rasporediti u skladu sa svojim obavezama. Šta ćeš naučiti?

Na kursu ćeš saznati kako da veštačku inteligenciju pretvoriš u praktičan alat za učenje, organizaciju i pripremu za posao. Kroz konkretne primere upoznaćeš mogućnosti, ali i razlike između ChatGPT-a, Microsoft Copilot-a i Claude-a. Naučićeš da postavljaš kvalitetnije upite, brže istražuješ i organizuješ informacije, pripremaš gradivo, unapređuješ tekstove i efikasnije upravljaš vremenom. Deo edukacije biće posvećen izradi CV-ja i pripremi za razgovor za posao, pa ćeš stečena znanja moći da primeniš i prilikom ulaska na tržište rada. Saznaćeš takođe i kako da AI koristiš odgovorno, prepoznaš njegova ograničenja, zadržiš kritički odnos i proceniš kada informacije treba dodatno proveriti. Tehničko predznanje nije potrebno jer te očekuju jasna objašnjenja, praktični saveti i veštine koje možeš odmah da primeniš u učenju, radu i svakodnevnom životu. Uz Excel Grašića, AI postaje jednostavniji