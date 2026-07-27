Coca-Cola podrška mladima i Excel Grašić osnažuju mlade u regionu
Inicijativa Coca-Cola podrška mladima u saradnji sa Aleksandrom Grašićem, poznatijim kao Excel Grašić, pokreće besplatnu regionalnu online edukaciju „AI MODE ON:Kako da AI radi za tebe“, namenjenu mladima od 16 do 30 godina iz Crne Gore i Srbije.
Cilj programa je da mladima pomogne da unaprede digitalne veštine, nauče kako da AI alate koriste praktično i odgovorno i spremnije zakorače na savremeno tržište rada.
Edukacija će biti dostupna od 1. avgusta i pruža četiri sata praktičnog sadržaja o korišćenju ChatGPT-a, Microsoft Copilot-a i Claude-a. Imaćeš mesec dana da završiš kurs tempom koji ti odgovara, a po završetku dobijaš sertifikat kao potvrdu stečenog znanja.
Kako da pristupiš edukaciji?
Edukacija je potpuno besplatna i realizuje se online. Za pristup je potrebno da:
Posetiš platformu Excel Grašić putem LINKA
Uneseš kod Coca-ColaPodrškaMladima26i aktiviraš kurs
Kompletan sadržaj biće otključan i dostupan do 1. septembra, pa lekcije možeš rasporediti u skladu sa svojim obavezama.
Šta ćeš naučiti?
Na kursu ćeš saznati kako da veštačku inteligenciju pretvoriš u praktičan alat za učenje, organizaciju i pripremu za posao. Kroz konkretne primere upoznaćeš mogućnosti, ali i razlike između ChatGPT-a, Microsoft Copilot-a i Claude-a. Naučićeš da postavljaš kvalitetnije upite, brže istražuješ i organizuješ informacije, pripremaš gradivo, unapređuješ tekstove i efikasnije upravljaš vremenom.
Deo edukacije biće posvećen izradi CV-ja i pripremi za razgovor za posao, pa ćeš stečena znanja moći da primeniš i prilikom ulaska na tržište rada. Saznaćeš takođe i kako da AI koristiš odgovorno, prepoznaš njegova ograničenja, zadržiš kritički odnos i proceniš kada informacije treba dodatno proveriti.
Tehničko predznanje nije potrebno jer te očekuju jasna objašnjenja, praktični saveti i veštine koje možeš odmah da primeniš u učenju, radu i svakodnevnom životu.
Uz Excel Grašića, AI postaje jednostavniji
Edukaciju vodi Aleksandar Grašić, osnivač platforme Outliers i višestruki dobitnik priznanja Microsoft MVP (Most Valuable Professional). U pitanju je priznanje koje Microsoft dodeljuje tehnološkim stručnjacima koji imaju veliko znanje, aktivno ga dele i značajno doprinose stručnoj zajednici. Specijalizovan je za Excel, Microsoft 365 Copilot i praktičnu primenu veštačke inteligencije u poslovanju, a poznat je i po tome što složene digitalne teme pretvara u jasne, razumljive i lako primenjive lekcije.
Saradnjom sa Aleksandrom Grašićem, inicijativa Coca-Cola podrška mladima nastavlja da pruža pristup savremenim znanjima i veštinama koje mladi mogu odmah da primene u učenju, svakodnevnim obavezama i pripremi za tržište rada. Zato iskoristi priliku, prijavi se za kurs, uključi svoj AI MODE i nauči kako da veštačka inteligencija zaista radi za tebe!
Promo