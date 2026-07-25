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Ministar finansija Siniša Mali objavio je da će u septembru početi isplata jednokratne novčane pomoći građanima u okviru novog paketa ekonomskih mera. Kako je naveo, pomoć će dobiti penzioneri, korisnici socijalnih davanja, borci i građani koji imaju pravo na sredstva iz Akcionarskog fonda, a država će, uz ove isplate, nastaviti i sa drugim merama podrške stanovništvu.

- Dobro stanje naših javnih finansija, odgovorna ekonomska politika i rezultati koje godinama ostvarujemo, omogućili su nam da ispunimo još jedno obećanje dato građanima Srbije.

Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio, u septembru će biti isplaćene jednokratne pomoći građanima, koje su predviđene novim paketom ekonomskih mera.

Tako će naši najstariji sugrađani, nakon što redovno dobiju penzije 2, 5. ili 10. septembra u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju, već u ponedeljak, 14. septembra dobiti i jednokratnu novčanu pomoć države. Kao što smo i najavili, penzioneri će, u zavisnosti od visine penzije dobiti 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara.

Istog dana, 14. septembra, pomoć u iznosu od 25.000 dinara će biti isplaćena i primaocima socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka, dok će borcima biti isplaćeno po 10.000 dinara.

Ako ovim merama dodamo i činjenicu da će lekovi u Srbiji pojeftiniti od 1. avgusta, da je država opredelila novac za 30.000 turističkih vaučera od po 10.000 dinara za penzionere koji imaju penzije do 80.000 dinara, te da će biti produžena Uredba o energetski ugroženom kupcu i posle 1. oktobra 2026. godine, zaista imamo jedan sveobuhvatan paket mera koji će uticati na poboljšanje kvaliteta života građana.

Država nastavlja da vodi računa o svojim građanima, da čuva makroekonomsku stabilnost i ulaže u bolji životni standard za sve - napisao je ministar na svom Instagram profilu.