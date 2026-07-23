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Na mapi globalnih investicija, prestonica Srbije se trenutno pozicionira kao apsolutni lider u regionu, prolazeći kroz nezapamćenu urbanističku, ekonomsku i infrastrukturnu transformaciju. Ultimativni pokretač jeste Specijalizovana izložba Ekspo 2027, svetska manifestacija koja će na teritoriji Beograda biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Veliko gradilište u Surčinu, otvoreno u avgustu 2023. godine, danas predstavlja epicentar građevinske industrije na kojem je svakodnevno angažovan impresivan broj radnika od preko 4.000.

Foto: Građevinska direkcija Srbije

Kako će izgledati stanovi u okviru Ekspo kompleksa

Najnoviji vizuelni prikazi svedoče o tome da buduće Ekspo selo daleko prevazilazi okvire klasične stanogradnje. Reč je o pažljivo osmišljenom konceptu "grada u gradu", dizajniranom po najvišim međunarodnim standardima luksuza i funkcionalnosti. Fasadna rešenja objekata odlikuju se prefinjenim, modernim linijama, prostranim staklenim površinama i upotrebom premijum materijala koji zgradama daju vizuelni identitet visokog kvaliteta.

Ono što ovaj kompleks čini posebno ekskluzivnim jeste integracija arhitekture i prirode. Između zgrada formirane su raskošne zelene oaze, dugački drvoredi, pešačke promenade i uređeni parkovi koji kreiraju ambijent potpunog mira, izolovan od gradske vreve. Svaka od 1.500 stambenih jedinica biće podvrgnuta individualnom, visokokvalitetnom unutrašnjem opremanju, kako bi enterijer u potpunosti parirao spoljašnjem luksuzu i bio apsolutno spreman za prijem prvih gostiju.

Od smeštaja za delegacije do domova za profesije od javnog značaja

Funkcionalna namena ovog ekskluzivnog naselja podeljena je u dve ključne faze. Tokom trajanja same izložbe, kompleks će služiti kao ekvivalent Olimpijskom selu, predstavljaće vrhunski smeštajni i logistički centar za predstavnike i visoke delegacije iz svih zemalja učesnica.

1/12 Vidi galeriju Zavirite u buduće Ekspo stanove: Kako će izgledati luksuzni kompleks u Surčinu Foto: Građevinska direkcija Srbije

Za razliku od dosadašnje prakse, gde su slični projekti bili rezervisani pretežno za pripadnike bezbednosnog aparata, država je najavila potpunu promenu strategije. Vlada će inicirati direktne konsultacije sa građanima kako bi se formirao model po kojem će pravo na kupovinu stanova na ovoj lokaciji dobiti nosioci profesija od najvećeg javnog značaja, medicinske sestre, zdravstveni radnici, nastavnici, profesori i edukatori. Na ovaj način, luksuzni stambeni prostor postaje trajno, pristupačno rešenje za one koji svakodnevno doprinose razvoju društva.

Pruga i koridori vode ka novom gradu

Luksuzni stambeni koncept ne bi bio potpun bez najsavremenije saobraćajne infrastrukture, čija se izgradnja u Surčinu odvija fascinantnom brzinom. Pristupačnost novom naselju i sajamskom prostoru rešava se kroz dva paralelna, kapitalna koloseka.

Sa jedne strane, drumski saobraćaj doživljava potpuni napredak izgradnjom koridora Novi Beograd - Surčin i mreže od 12,5 kilometara potpuno novih priključnih saobraćajnica. Ova mreža će budućim stanarima Ekspo sela, ali i poslovnom sektoru, omogućiti brz pristup svakom delu Beograda, trajno brišući problem saobraćajnih gužvi.

Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

Sa druge strane, apsolutni pobednik ovog infrastrukturnog ciklusa jeste implementacija nove, moderne železničke mreže. Namenski projektovana brza pruga spajaće aerodrom "Nikola Tesla” sa samim srcem prestonice, prolazeći kroz vitalna čvorišta, Zemun polje, Batajnicu, Zemun i Novi Beograd. Dodatno, šinska mreža će imati krak usmeren ka Obrenovcu, čime Beograd dobija multimodalni saobraćajni sistem. Budućim stanarima i posetiocima ovo nudi premijum alternativu taksi vozilima i autobusima, podižući standard svakodnevnog života na nivo najrazvijenijih evropskih prestonica.

Tektonske promene na tržištu nekretnina

Sinergija luksuzne stanogradnje, brze pruge i novih autoputeva izazvala je pravu buru na prestoničkom tržištu nekretnina. Širenje grada ka takozvanom "donjem Sremu” stvorilo je potpuno novu ekonomsku zonu, a eksperti beleže nekoliko drastičnih trendova.

Zbog blizine aerodroma i direktne železničke veze, neposredna okolina Ekspo kompleksa postaje ultimativni izbor za multinacionalne korporacije. Očekuje se masovna izgradnja savremenih biznis centara klase A.

Industrijski sektor beleži nezapamćen potencijal. Zbog direktnog izlaza na novoizgrađene petlje i brze saobraćajnice, parcele u Surčinu postaju najpoželjnije lokacije za logističke centre, distributivne habove i proizvodne pogone, jer savršena infrastruktura drastično seče operativne troškove transporta.

03:12 EXPO stanovi u Surčinu neće biti prodavani po tržišnim uslovima: Poznato ko bi mogao da ima prednost, direktor saopštio detalje o rokovima i uslovima Izvor: Kurir televizija

Sama najava dolaska Ekspo manifestacije, uz izgradnju Nacionalnog stadiona i pratećih objekata, vinula je cene neizgrađenog zemljišta u nebesa, pretvarajući Surčin iz nekadašnje sekundarne periferije u primarni privredno-stambeni hub Srbije.

Ono što ovaj projekat čini dodatno revolucionarnim jeste pristup privremenoj infrastrukturi. Objekti koji su projektovani isključivo kao montažno-demontažni neće propadati. Ministarstvo za lokalnu samoupravu uveliko sprovodi iscrpnu analizu na republičkom nivou, na osnovu koje će ovi objekti biti rasklopljeni i trajno preseljeni širom Srbije. Transformisani u nove škole, moderne fiskulturne sale i druge esencijalne javne prostore, oni će direktno unaprediti život u manjim opštinama, a kao jedan od prvih primera takve prakse već se ističe planirana izgradnja savremene škole u Lapovu.