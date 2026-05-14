Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali tokom obilaska radova na gradilištu u okviru Ekspo 2027 kompleksa, jednog od najvećih infrastrukturnih i investicionih poduhvata u modernoj istoriji Srbije, podsetili su zašto je ovaj projekat već mesecima u centru pažnje domaće i šire javnosti.

Ministar Mali potvrdio je da će zgrade da budu gotove u julu, na šta se predsednik Vučić nadovezao o prodaji samih stanova:

- Moramo da donesemo odluku kada i kako da izvršimo prodaju stambenih jedinica kada se Ekspo završi, po povoljnijim uslovima da damo. 1. decembra moramo da predamo sve - poručio je.

- Za koliko ćemo da prodajemo stanove? - upitao je Vučić, na šta je Mali odgovorio: "Zavisi od analize".

- Treba da dajemo po povoljnijim uslovima ljudima koji doprinose društvu. Moja ideja je bila nešto oko medicinskih sestara, ali da ne prejudiciramo stvari - rekao je Vučić.

Zamislite pogled ka Savi, dodao je on.

Ovo će biti novi deo grada koji će da izaziva najveću pažnju, rekao je Vučić.

- Beograd će da se širi na ovu stranu, tzv. donji Srem. Ekspo je najveći događaj na svetu u 2027. godini. Beograd postaje svet!

Radovi na kompleksu Ekspo 2027 zvanično su počeli 5. avgusta 2023. godine, a završetak se očekuje na jesen 2026. godine. Na gradilištu je svakog dana angažovano oko 4.000 radnika, koji rade na sajamskim halama, izgradnji stanova i kompletnoj infrastrukturi za jedan od najvećih događaja koji će biti organizovan u svetu 2027. godine.