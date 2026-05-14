Poslednjih godina proizvodnja pčelinjeg otrova je eksplodirala. Farmaceutske i kozmetičke kompanije kupuju ga zbog njegovih lekovitih svojstava i uloge u proizvodnji anti-age preparata, a njegova cena na svetskom tržištu dostiže izuzetno visoke iznose - između 40.000 i 120.000 dolara (46.864 i 140.592 evra) po kilogramu, u zavisnosti od kvaliteta.

Međutim, hrvatski proizvođači za pčelinji otrov mogu dobiti samo između 20.000 i 30.000 dolara (23.432 i 35.148 evra).

"Razlog su posrednici koji otkupljuju otrov i dalje ga plasiraju farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Mi nemamo direktan pristup tržištu, sve ide preko preprodavaca”, objašnjava pčelar Slaven Pajnić koji svakodnevno sakuplja pčelinji otrov, piše Agroklub.

Pajnić, koji na jednom pčelinjaku u Bilju ima 60 pčelinjih društava, kaže da je za kilogram otrova potrebno oko 200 društava tokom jedne sezone, a sezona traje od ranog proleća do jeseni, najčešće od marta ili aprila pa sve do septembra.

U cik zore u košnice

"Dolazimo u cik zore, jer je tada najveći broj pčela u košnici”, kaže Pajnić. Proces traje između pola sata i sat vremena, a uključuje posebnu aparaturu - drveni okvir sa metalnim žicama kroz koje prolaze blagi električni impulsi koji podstiču pčele da ubodu površinu ispod sebe i ispuste otrov.

Ključ je u detalju - ispod žica nalazi se staklo prekriveno tankom folijom.

"Pčela ubada kroz foliju u staklo, ali žalac ne ostaje unutra, tako da ne ugiba”, pojašnjava.

Vađenje pčelinjeg otrova Foto: Hemis / Alamy / Alamy / Profimedia

Jedan od najvažnijih proizvođača pčelinjeg otrova u Hrvatskoj je mladi Zagrepčanin, Tvrtko Matijević.

"Ko god treba pčelinji otrov, dolazi kod mene”, rekao je Matijević nedavno u razgovoru za Dnevno. On je danas vlasnik međunarodne mreže sa više od 350 kooperanata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Severne Makedonije, Bugarske i Slovenije.

U svetskom vrhu

Hrvatska je u samom svetskom vrhu po proizvodnji pčelinjeg otrova. Dok jedna Nemačka proizvede oko tri kilograma ovog proizvoda godišnje, Hrvatska proizvede čak 50.

Pre pet godina Matijević je lansirao kozmetički brend BeeVenom Touch, liniju proizvoda na bazi pčelinjeg otrova koja se prodaje u brojnim evropskim zemljama.

"Od poljoprivrede može veoma dobro da se živi, ali samo ako ste spremni na odricanje. Morate biti spremni da rano ustajete i kasno ležete, ali vremenom će vam se sve to vratiti. Ja sam dete asfalta, ali danas živim bolje od 90 odsto svojih prijatelja, i to samo zato što sam se odlučio za poljoprivredu.”

Onima koji žele isto savetuje da ne ulaze u posao sa sirovinom, već sa finalnim proizvodom.

"Ne treba biti previše pametan da se vidi da će se manje zaraditi na pčelinjem otrovu nego na kozmetici od pčelinjeg otrova. Najviše novca ode na marketing, ali se to vrati”, zaključuje Matijević.