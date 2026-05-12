Kupci često veruju da će dobru jagodu prepoznati po mirisu, boji ili priči prodavca da je "jutros ubrana", ali stručnjaci upozoravaju da se ključni trag često krije na mestu koje većina uopšte ne proverava, na dnu gajbe.

Ako je karton ili papir ispod jagoda potpuno suv, bez ijedne mrlje ili traga soka, dok plodovi izgledaju savršeno poređani i identični, to može biti ozbiljan znak da voće nije prirodno sveže, već tretirano hemikalijama kako bi duže izgledalo besprekorno.

Prava domaća jagoda brzo pušta sok

Prirodna domaća jagoda veoma je osetljiva i već nakon nekoliko sati počinje da pušta sok, ostavljajući tragove na podlozi.

Ukoliko toga nema, a jagode izgledaju kao "iz fabrike", velika je verovatnoća da su tretirane sredstvima koja produžavaju svež izgled i sprečavaju truljenje.

Kupci tada često dobijaju ono što mnogi nazivaju "plastičnom verzijom voća", vizuelno privlačne jagode bez pravog ukusa i mirisa.

Kako prepoznati tretirane jagode

gotovo identična veličina i boja plodova

neprirodno jaka i ujednačena crvena boja

tvrda, gotovo gumena struktura

slab ili potpuno odsutan miris

bledi listovi uz "savršene" plodove

potpuno suvo i čisto dno gajbe

Problem nastaje kada se uvozne jagode prodaju kao domaće. Da bi izdržale transport i duže stajanje na rafovima i pijacama, često se tretiraju sredstvima protiv truljenja.

Razlika između domaće i tretirane jagode

Kada se prava domaća jagoda uporedi sa tretiranom, razlika postaje očigledna.

Domaće jagode uglavnom nisu savršene, razlikuju se po veličini, često imaju svetliji deo oko peteljke i intenzivan miris koji se oseća i sa distance.

Na dodir su mekše i ostavljaju tragove na prstima.

Sa druge strane, tretirane jagode deluju gotovo veštački, uniformisane su, bez izraženog mirisa i često izgledaju "previše savršeno".

Posebno je sumnjivo kada je papir ili karton u gajbi potpuno čist, bez ijednog traga soka.

Gde kupci najčešće greše

Najviše prevara, upozoravaju prodavci, događa se upravo na prvim tezgama pri ulazu na pijacu, gde se računa na brzinu i nepažnju kupaca.

Zato se savetuje da kupci obiđu više tezgi i postave konkretna pitanja o poreklu robe i mestu uzgoja.

Stručnjaci navode da neodlučnost ili nejasni odgovori prodavaca često govore više od same deklaracije.

Koliko domaće jagode mogu da traju

Prave domaće jagode imaju veoma kratak rok trajanja. Ako se ne peru, u frižideru mogu da opstanu najviše dva do tri dana pre nego što omekšaju i počnu da puštaju sok.

Ako jagode izgledaju potpuno isto i nakon nekoliko dana, to može biti znak da nisu prirodne.

Takođe se preporučuje da se jagode ne peru pre odlaganja u frižider, jer vlaga ubrzava kvarenje. Najbolje ih je čuvati suve i oprati neposredno pre jela, piše Dnevno hr.

Jagode iz plastenika obično su veće, svetlije iznutra i imaju slabiji miris, dok su one uzgojene na otvorenom tamnije, nepravilnijeg oblika i znatno intenzivnijeg ukusa.