Grad se dešavao i dešavaće se, zato budite spremni na brzo reagovanje u takvim situacijama.

Ako imate samo polisu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, odnosno nemate kasko - ništa! Jedna reč: kasko!

Puni kasko bi svakako trebalo da pokriva štetu od grada. Međutim, postoji mogućnost ugovaranja i delimičnog kaska koji pokriva štetu od grada. Kako ste ugovorili, tako vam je!

Ako vaša kasko polisa pokriva štetu od grada, postupak ne bi trebalo da bude previše komplikovan: popunite obrazac prijave štete, priložite potrebnu dokumentaciju, šteta se proceni, obradi i potom čekate obaveštenje i isplatu, odnosno plaćanje popravke.

Dakle - kasko! Zar samo ta jedna reč? Zar samo kasko može da spasi stvar? Postoji li neka druga opcija ili makar nagoveštaj mogućnosti da bi šteta na vozilu mogla biti nadoknađena i onima koji nemaju kasko polisu, piše Revija HAK.

I bez kasko osiguranja postoji šansa za naplatu

Ukoliko nemate kasko, možda nije sve izgubljeno. Nemojte odmah odustati, slezati ramenima i pomiriti se sa sudbinom i štetom na automobilu izazvanom gradom. Opšta pasivnost nikome nije donela ništa dobro. Bilo da imate ili nemate kasko, odmah krenite sa obezbeđivanjem dokaza.

Fotografišite oštećenja detaljno, iz što više uglova i napravite što više fotografija. Ne štedite trud ni angažovanje. Prikupite izjave svedoka, a policijski zapisnik je uvek više nego dragocen.

Sada ćete pitati - čemu sve to ako nemate kasko?

Druge opcije

Naime, postoji i druga mogućnost - proglašenje elementarne nepogode za određeno područje. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posledica štete od prirodnih nepogoda detaljno reguliše postupak.

Informišite se i raspitajte, ali pre svega obezbedite dokaze iz kojih jasno proizlazi da je na vašem vozilu nastala šteta. Odmah! Znate i sami da zakašnjela reakcija obično vodi samo ka žaljenju za propuštenim.

Pozovite nadležne i proverite da li je za područje na kojem se nalazilo vozilo oštećeno gradom proglašena elementarna nepogoda. Pratite javni poziv za prijavu štete, na vreme popunite obrasce, prikupite dokumentaciju i predajte je nadležnima.

Ponavljamo - pripremite se za dokazivanje nastale štete na vreme i "za svaki slučaj”, čak i ako u javnom pozivu nije navedeno da će se nadoknađivati štete na vozilima izazvane gradom kao prirodnom nepogodom. Zašto? Zato što to možda može biti navedeno u dopuni javnog poziva.

To nije prazna priča niti zamazivanje očiju.

Na primer, tako je postupio Grad Varaždin. Nakon konsultacija sa Ministarstvom finansija pozvao je građane da prijave štetu i na vozilima, te produžio rok za podnošenje prijava.

Dakle - moguće je!

Proglasi se prirodna nepogoda za određeno područje, a zatim se objavljuje javni poziv kojim se pozivaju oštećeni građani da prijave štetu nastalu na njihovoj imovini usled prirodne nepogode - u ovom slučaju grada.

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu koji morate popuniti, potpisati i obavezno priložiti dokumentaciju navedenu u javnom pozivu.

Predati zahtev na vreme

Kada je reč o prijavi štete na putničkim automobilima, to će obično biti policijski izveštaj o nastaloj šteti ili obrazac izjave svedoka kojim se potvrđuje da se određeni automobil zaista nalazio na području pogođenom elementarnom nepogodom upravo u vreme kada su se dogodili oluja i grad.

Vidite i sami - policijski izveštaj "zlata vredi”, kao i foto-dokumentacija!

Pazite na rokove! Ako propustite rok - gotovo je, nema ništa od naknade.

Dakle, župan, gradonačelnik Zagreba ili Vlada Republike Hrvatske proglase elementarnu nepogodu - grad za određeno područje - a zatim slede javni pozivi za prijavu štete koje objavljuju gradovi i opštine.

Nemojte biti lenji, proverite ko je i za koje područje proglasio elementarnu nepogodu i reagujte. Ništa se neće rešiti samo od sebe!

Postoji jedno veliko "ali”

Naravno, uvek postoji i jedno veliko "ali”. Prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posledica štete od prirodnih nepogoda, sredstva pomoći za ublažavanje i delimično uklanjanje posledica prirodnih nepogoda ne dodeljuju se u određenim slučajevima propisanim zakonom.

Kada nemate pravo na naknadu od države zbog nepogode:

-- ako je imovina osigurana

- ako je reč o osigurljivim rizicima na neosiguranoj imovini čija je vrednost štete manja od 60% vrednosti imovine i slično.

Prilikom raspodele sredstava pomoći za delimičnu sanaciju štete od prirodnih nepogoda, iznos pomoći ne može biti veći od 5% konačno potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenog.

Pored toga, Grad Varaždin je u svom javnom pozivu odmah naglasio još jednu važnu informaciju.

Državna komisija za procenu šteta od prirodnih nepogoda Republike Hrvatske saopštila je da, u skladu sa zakonom, određuje kriterijume za dodelu pomoći za sve štete nastale usled prirodnih nepogoda na teritoriji Hrvatske i da unapred nije moguće reći da li će pomoć biti dodeljena i za štete na putničkim automobilima, jer postupak prijave štete tek počinje i još ne postoje potpuni podaci o ukupno nastaloj šteti.

Grad se dešavao i dešavaće se, zato budite spremni da reagujete brzo. Spašavajte ono što se može spasiti i unapred preduzimajte korake koji vam mogu pomoći da ostvarite naknadu štete.

Kasko jeste optimalno rešenje, ali dobro proverite kakvu polisu uzimate. Obratite pažnju da li pokriva štetu od grada. To treba proveriti u trenutku sklapanja ugovora - naknadna pamet i razmišljanja poput "trebalo je”, "mogao sam”, "zašto nisam” ne vrede ništa, osim što mogu izazvati nervozu i stres.

Nije bez razloga izreka da škrt čovek plaća dva puta.

Odvojite vreme kada ugovarate kasko osiguranje, postavljajte pitanja, tražite objašnjenja i dobro razumite šta je pokriveno, a šta nije. Razmislite šta vam zaista treba i nemojte brzati niti birati najjeftiniju polisu po svaku cenu.