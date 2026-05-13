Sve više turista iz Nemačke, Holandije, Francuske, Češke i Mađarske upravo ovde pronalaze ono što modernim putnicima najviše nedostaje, a to su mir i autentičan doživljaj života uz reku.

Ruralni turizam

Bački Monoštor danas predstavlja spoj prirodnog i kulturnog nasleđa. Meštani su to prepoznali pre više od deset godina, kada su počeli ozbiljnije da razvijaju eko-ruralni turizam, danas poznat kao održivi turizam. Ideja je bila jednostavna, sačuvati prirodu i tardiciju, a istovremeno omogučiti ljudima da od toga žive.

"Dobrobit lokalne zajednice i uključenost što više ljudi, što se tiče i priozvođača različitih domaćih i poljloprivrednih proizvoda, do ljudi koji se bave ručnim radovima i koji nude različite druge usluge, kao i usluge smeštaja, rekla je Zdenka Mitić, sekretarka UG "Podunav" Bački Monoštor.

Smeštaj u seoskim domaćinstvima

Danas u selu postoji desetak domaćinstava koja nude smeštaj, od kompletno opremljenih do sesokih domačinstava i vikendica.

"Za otprilike 15 evra po osobi može da se nađe smeštaj kod nas, a ono što turiste najviše mami da nam se vrate jesu mir, usluga, šetnje šumom, vožnje čamcima", rekla je Marija Škorućak, vlasnica smeštajnog objekta u Bačkom Monoštoru.

"Imamo u selu kapacitet za jedan turistički autobus, to nam je bio cilj,da možemo da ugostimo grupe iz inostranstva koje mogu da upoznaju i Bački Monoštor, ali Sombor i okolinu", dodala je Zdenka Mitić, sekretarka UG "Podunav" Sombor.

Kažu Monoštorci da onaj ko jednom dodje u selo na sedam voda, često mu se ponovo vraća. Ovo selo primer je kako jedno malo mesto može da sačuva svoj identitet, uključujući lokalnu zajednicu i privuče goste iz cele Evrope, sve to bez velikih hotela i betonskih kompleksa.