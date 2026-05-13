Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3814 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto.

Kada je u pitanju dolar indikativni kurs dinara prema dolaru je smanjen za 0,2 odsto i iznosi 100,0097. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 5,4 odsto, a od početka godine jači za 0,1 odsto, saopštila je NBS.

