Građane Srbije koji ovih dana planiraju da izvade novi pasoš sačekalo je iznenađenje, cena izrade je povećana, a svi koji produžavaju dokument sada dobijaju novu verziju takozvanog burgundi pasoša.

Prema podacima MUP Srbije, izrada novog biometrijskog pasoša u redovnom postupku sada košta 4.500 dinara, umesto dosadašnjih 3.600 dinara.

Od ukupnog iznosa, 3.900 dinara odnosi se na obrazac pasoša, dok je 600 dinara cena tehničke izrade dokumenta.

Građani kojima je pasoš hitno potreban moraće da plate još više. Za izdavanje dokumenta u roku od 48 sati doplaćuje se dodatna taksa, pa ukupni trošak može da dostigne čak 8.600 dinara.

Šta je brugundi pasoš

Novi pasoš Srbije dobio je naziv burgundi pasoš zbog promenjene boje korica, koje su sada u svetlijoj burgundi nijansi umesto dosadašnje tamno bordo boje.

Promene ostaju minimalne:

pasoš ostaje biometrijski,

ima elektronski čip,

važi za ista putovanja,

i izdaje se po istoj proceduri kao i ranije.

Promenjen je uglavnom vizuelni identitet dokumenta i pojedini zaštitni elementi. Ako vam je stari pasoš istekao

Građani ne moraju da menjaju pasoš dok god je važeći. Međutim, ukoliko je stari dokument istekao, pri podnošenju zahteva automatski će dobiti novu burgundi verziju pasoša, jer se sada izdaje isključivo taj model.

Zahtev za izdavanje pasoša podnosi se u policijskoj upravi prema mestu prebivališta, a neophodni su:

važeća lična karta,

stari pasoš,

i uplatnice generisane preko portala eUprava.