Američki Stejt department objavio je da će početi da oduzima pasoše građanima SAD koji duguju veće iznose alimentacije za decu.

Iz Stejt departmenta naveli su da bi mera mogla da pogodi roditelje koji duguju više od 2.500 dolara alimentacije, pri čemu će fokus biti na osobama sa značajnim nepodmirenim dugovima. Ministarstvo tvrdi da koristi razumne alate za podršku američkim porodicama i jačanje poštovanja američkih zakona, kao i da je reč o ispunjavanju pravnih i moralnih obaveza roditelja prema deci.

Građanima koji imaju ovakve dugove savetovano je da dogovore otplatu sa nadležnim državnim agencijama kako bi izbegli oduzimanje pasoša. Kada pasoš bude oduzet, više neće moći da se koristi za putovanja. Osobe kojima je pasoš oduzet neće moći da dobiju novi dokument dok ne izmire dug za alimentaciju, poručio je Stejt department.

Mera je omogućena saveznim zakonom iz 1996. godine, ali se do sada retko primenjivala.

- Ova mera podržava dobrobit američke dece kroz stvarne posledice za neplaćanje alimentacije, u skladu sa postojećim saveznim zakonom - saopštilo je ministarstvo.

Do sada se ova praksa uglavnom primenjivala samo kada bi osobe sa dugovima pokušale da obnove pasoš. Prema novoj politici, Stejt department će sarađivati sa američkim Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite kako bi identifikovao osobe sa nepodmirenim dugovima i opozvao njihove pasoše.

Ministarstvo nije objavilo kada će mera zvanično stupiti na snagu, ali se ističe da bi primena mogla da počne već danas.

Građani kojima pasoš bude oduzet dok se nalaze van SAD moraće da odu u američku ambasadu ili konzulat kako bi dobili hitni putni dokument koji će im omogućiti povratak u zemlju.