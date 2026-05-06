Slušaj vest

Beograd na vodi (Belgrade Waterfront) predstavlja najambiciozniji i najznačajniji urbani razvojni projekat u ovom delu Balkana, čijom je realizacijom glavni grad Srbije doživeo svoju najveću urbanističku transformaciju u poslednje dve decenije. Radikalnim preuređenjem nekadašnje deponije i nereda u Savamali, stvoren je savremen kompleks svetske klase koji snažno generiše privredni rast Republike Srbije.

Ovaj projekat predstavlja jednu od najvećih stranih investicija u novijoj istoriji zemlje. Angažovanjem desetina građevinskih kompanija, projektantskih biroa i dobavljača, stvoreno je na hiljade novih radnih mesta, dok se kroz naplatu poreza, taksi za uređenje zemljišta i PDV-a ostvaruju ogromni prilivi u državni i gradski budžet.

Sada, projekat ulazi u novu, strateški ključnu fazu, širenje kompleksa preko Beogradskog sajma prema Adi Ciganliji, čime će izgled savskog priobalja biti dodatno i trajno unapređen.

1/8 Vidi galeriju Beograd na vodi danas: Najveći infrastrukturni projekat na Balkanu Foto: Kurir

BW Marina i povezivanje sa Adom Ciganlijom

Buduće širenje Beograda na vodi bazirano je na prostoru današnjeg Beogradskog sajma, gde je Most na Adi s jedne, a Stari železnički mosto (koji se pretvara u pešački) sa druge strane.

Ovaj konceptualno novi deo grada, nazvan Belgrade Waterfront Marina, projektovan je tako da obuhvati dominatan stambeni deo sa ukupno 18 novih zgrada, kao i višenamensku višespratnicu visine oko 120 metara. Ova kula biće novi vizuelni orijentir koji će, zajedno sa Kulom Beograd, pažljivo dopuniti siluetu grada.

Ovaj produžetak obezbediće kontinuirano šetalište od Sportskog centra 25. maj do Ade Ciganlije. Duž dodatnih 2,4 kilometra biće integrisana biciklistička staza, kafići, restorani i pažljivo oblikovane zelene celine sa cvećem. Dodatno, kroz naselje će prolaziti moderna avenija sa po dve kolovozne trake u svakom smeru, obiljem hlada i tri drvoreda, dok će planirani podzemni parkinzi očuvati pešački karakter kvarta.

1/5 Vidi galeriju Ovako će izgledati marina i jahtinig klub u Beogradu Foto: Belgrade Waterfront

Najveća gradska marina sa jahting klubom

Novi kvart donosi prestonici luksuznu marinu projektovanu za smeštaj do 117 plovila (vezova). Smeštena u ušuškanom delu, van glavnog rečnog toka, obezbediće bezbedno pristajanje i zaštitu brodova tokom cele godine.

Prostorni kapaciteti: Akvatorijum obuhvata površinu od oko 15.500 kvadratnih metara, uz dodatnih 9.000 kvadratnih metara uređenog obalskog prostora.

Sadržaji: U središtu marine gradi se savremeni jahting klub sa luksuznim restoranom i velikim otvorenim bazenom okrenutim ka reci. Prostor će biti povezan sa centralnim trgom i budućom Operom. Prepoznatljivost Sajma i novi kulturni distrikt

Hale 1, 2 i 3 Beogradskog sajma, prepoznatljive po svojoj upečatljivoj arhitekturi, zadržavaju status trajno zaštićenog kulturnog dobra. Neće biti srušene, već se transformišu u temelje novog kulturnog distrikta.

Foto: Printscreen/Instagram/mali_sinisa

Ovo impozantno zdanje doživeće temeljnu unutrašnju rekonstrukciju, oslanjajući se na inovativni koncept "kutija u kutiji", ispod postojeće kupole gradiće se potpuno nezavisne celine sa sopstvenom akustikom.

Unutrašnjost se pretvara u dinamičan trg namenjen pop-up programima i sezonskim marketima, dok će kružne galerije na višim nivoima pružati pogled na kupolu. Krovovi novih sala dobijaju specifične komercijalne namene: krov kabarea biće food hall, krov pozorišta prostor za fine dining, a krov Opere platforma za velike gradske događaje. Predviđena je i izgradnja podzemne garaže ispred hale, dok će zgrada imati dva glavna ulaza (jedan orijentisan ka javnom prevozu, drugi ka trgu i reci).

Prema definisanom planu, Hale 2 i 3 će zadržati izvornu strukturu, ali će dobiti novu javnu funkciju u vidu škole, vrtića, savremene zdravstvene ustanove i drugih kulturnih sadržaja namenjenih svim građanima.

Foto: Printscreen/Instagram/mali_sinisa

Turističke inovacije

Pored transformacije sajamskog kompleksa, širenje projekta donosi prestonici još nekoliko prepoznatljivih objekata:

"Belgrade Eye": Na novobeogradskoj obali reke Save, strateški pozicioniran između budućeg pešačkog mosta i mosta Gazela, planira se izgradnja velikog panoramskog točka. Ova instalacija postaće simbol savremenog Beograda okrenutog viziji budućnosti i vrhunska turistička atrakcija.

Stara pošta:Trenutno se sprovode opsežni radovi na rekonstrukciji zgrade Stare pošte (na Savskom trgu). Nakon obnove, u ovom zdanju biće smešteni moderni arheološki muzej i dve pozorišne scene.

Fabrika hartije Milana Vape: Uskoro se očekuje početak radova na revitalizaciji istorijskog zdanja nekadašnje fabrike hartije na Bulevaru vojvode Mišića, koje će, prema usvojenom planu, postati novi dom Muzeja Nikole Tesle. Transformacija Savamale u Beograd na vodi

1/13 Vidi galeriju Savamala pre transformacije: Kako je izgledalo mesto gde se sada nalazi Beograd na vodi Foto: Kurir

Moderna infrastruktura kompleksa pametno je isplanirana kako bi rasteretila centralne gradske saobraćajnice. Centralna arterija, Bulevar Vudroa Vilsona, zajedno sa mrežom novih ulica i Savskim parkom, obezbeđuje visoku funkcionalnost naselja. Komercijalni epicentar predstavlja tržni centar Galerija, kroz koji su stvorena dodatna radna mesta u sektoru maloprodaje i ugostiteljstva.

Stambena izgradnja beleži izuzetne rezultate. U Beogradu na vodi do sada su izgrađene 34 stambene zgrade, kao i prateći obrazovni objekti, osnovna škola i vrtić. Paralelno sa ovim, u toku su radovi na izgradnji još 18 stambenih zgrada, koje će tržištu ponuditi oko 3.000 novih stanova. Ovakva dinamika rezultirala je nedavnim prodajnim jubilejom, ukupno je prodato 10.000 stanova.

Kruna celokupnog dosadašnjeg razvoja je monumentalna Kula Beograd, najviša zgrada u regionu. Na njenom 41. spratu svečano je otvoren vidikovac Belgrade 360 deck, koji nudi potpunu panoramu prestonice, uključujući pogled na ušće, Kalemegdan, Hram Svetog Save i Avalski toranj. Vidikovac je otvoren svakodnevno od 10 do 22 časa, a samo tokom prvog vikenda prodao je 4.000 ulaznica, potvrđujući status nove vrhunske turističke destinacije.