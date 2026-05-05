Privredno društvo „Srbijašume“ d.o.o. Beograd je još jednom pokazalo da briga o prirodi prevazilazi redovne radne obaveze i predstavlja suštinski deo društvene odgovornosti.

Danas, 5. maja, sa početkom u 11 časova, zaposleni su organizovali akciju čišćenja na više lokaliteta u okviru Košutnjačke šume, sa ciljem uklanjanja otpada preostalog nakon prvomajskog praznika i vikenda koji je za nama.

U akciji su učestvovali zaposleni iz Generalne direkcije predvođeni izvršnim direktorima Tihomirom Murićem i Predragom Glavonjićem, zaposleni iz dela preduzeća „Ostali šumski proizvodi i usluge“, kao i kolege iz Šumskog gazdinstva Beograd, čime je poslata jasna poruka da odgovornost prema okruženju i prirodi počinje od samog vrha upravljanja.

Zajedničkim snagama prikupljene su značajne količine otpada i još jednom je potvrđena spremnost zaposlenih da ličnim primerom doprinesu očuvanju prirodnih vrednosti.

Ova aktivnost predstavlja deo kontinuiranih napora koje PD „Srbijašume“ d.o.o. sprovodi u cilju unapređenja stanja životne sredine i podizanja svesti građana o značaju odgovornog ponašanja u prirodi. Poseban akcenat stavljen je na apel javnosti da očuvanje šuma i zelenih površina bude zajednička odgovornost svih nas.

Naše šume nisu samo resurs, već nasleđe koje ostavljamo budućim generacijama. Upravo zato, svaki vid angažovanja – bilo institucionalnog ili ličnog – ima veliki značaj, poruka je koju šalju zaposleni u Srbijašumama. Akcija u Košutnjaku još jednom potvrđuje da odgovoran odnos prema prirodi počinje ličnim primerom i da samo zajedničkim delovanjem možemo očuvati naše šume.