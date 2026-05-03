Procenjuje se da u Hrvatskoj nedostaje gotovo 5.000 profesionalnih vozača kamiona, a situacija se pogoršava iz godine u godinu. Slična je situacija i u Evropskoj uniji, u kojoj bi prema zvaničnim procenama do 2028. godine moglo nedostajati čak 745.000 vozača.

U Nemačkoj je stanje već kritično. Naime, svake godine tamo u penziju odlazi 30 do 35 hiljada vozača, dok se novih pojavljuje samo 15 do 20 hiljada.

Jedan korisnik je u Facebook grupi "Balkanci u Nemačkoj“ pitao kolika bi bila pristojna plata za vozača kamiona od 12 tona, za dostavu, u okolini Minhena. Mnogi su mu rekli da mu, nakon što plati troškove stanovanja, treba barem 3.000 evra neto. Neki drugi su napisali konkretne brojke, koliko trenutno zarađuju.

"Vozio sam mešalicu za beton 20 evra bruto, neto od toga 11,50 evra po satu“, "2.400 evra neto, bruto oko 3.100 do 3.200 evra. Bolje živi u kamionu“.

"Realno, najmanje 5.000 evra, jer sam bio vozač i znam kako je vozačima. Neka vam je srećno, dragi moji vozači i kolege“.

"2.300 evra, realno. Drugo samo lažu.“

Špedicije ne plaćaju po satu

Javio se i jedan Hrvat koji u Nemačkoj radi već 29 godina i napisao koliko su stvarne plate u toj branši i na šta treba da se pripremi svako ko planira da dođe i potraži posao.

"Satnica je oko 16 do 20 evra po satu, plus dnevnice po danu od oko 14 evra, odnosno 280 evra za 20 radnih dana. Dnevnice se isplaćuju neto i samo za radne dane, što znači da ih ne dobijate ako ste na bolovanju ili godišnjem odmoru. Plata takođe zavisi od toga za koga vozite: direktno za špediciju, na primer DHL, ili za privatnika, odnosno podizvođača, koji vozi za DHL. Ako želite da vozite dostavu, većina špedicija ne plaća po satu, već daje fiksnu platu od 3.000 do 3.500 evra bruto. Više od 3.500 evra bruto niko neće platiti. Vozač kamiona na gradilištu je već druga priča, veća je plata i nije isto zanimanje. Ako se u Hrvatskoj toliko zarađuje, zašto onda i dalje toliko ljudi dolazi u Nemačku da radi? Zar im ne bi bilo lakše da polože vozački ispit za kamion i u svojoj zemlji zarađuju 3.000 evra neto, nego u Nemačkoj rade za 3.000 evra bruto“, napisao je na Facebooku i dodao da svakodnevno čita komentare u grupi i ponekad ne može da veruje šta ljudi pišu.

Prošla su dobra vremena

"Mogu oni pričati našima koji su tek došli u Nemačku koliko zarađuju, ali ne meni, koja ovde živim ceo život i imam 29 godina radnog staža ovde. Većina onih koji dolaze nema nikakve diplome, jedva su završili osam razreda osnovne škole. A što se tiče vozača kamiona, kada ih pitaš da li znaju da voze prikolicu, odgovor je: ‘Ne znam.’ Pitaš imaju li ADR sertifikat, odgovor je: ‘Nemam.’ Nemački jezik im je veoma slab. Pitam se na osnovu čega traže tolike plate.