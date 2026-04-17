Poslednjih decenija veliki broj žitelja Balkana odlučio je da sreću potraži van granica zemlje. Najčešća odredišta bile su Nemačka i Austrija, ali i druge zapadnoevropske zemlje u koje su ljudi odlazili u potrazi za boljim uslovima života, stabilnijim poslovima i uređenijim sistemom. Iako se poslednjih godina trend iseljavanja donekle smanjio, u tim zemljama i dalje živi veliki broj ljudi iz bivših jugoslovenskih republika..

Ipak, život u inostranstvu nije uvek onakav kakvim ga mnogi zamišljaju. Iza viših plata često se kriju visoki troškovi života, stroga pravila i obaveze koje mnogima predstavljaju ozbiljan finansijski i administrativni izazov, pa zato mnogi sve češće razmišljaju o povratku u domovinu.

U poslednje vreme na forumima i društvenim mrežama, gde postoje grupe koje okupljaju ljude iz Hrvatske u dijaspori, sve češće dolazi do poređenja "nekadašnjeg“ i "današnjeg“ standarda u zapadnoevropskim zemljama, posebno u Nemačkoj.

Upravo takva rasprava otvorila se na Facebook stranici "Balkanci u Nemačkoj“, gde je jedan korisnik pokrenuo zanimljivu temu o promenama životnog standarda kroz decenije. On je postavio pitanje: "Da li se drastično promenila Nemačka od perioda kada je valuta bila nemačka marka u odnosu na današnji evro? Ima li vas koji ste duže ovde da saznamo, jer svi pričaju, a nisu bili tu“, napisao je.

Nostalgična sećanja

Njegova objava vrlo brzo je izazvala veliki broj komentara i podstakla nostalgiju i sećanja starijih, ali i oštra poređenja današnjeg i nekadašnjeg vremena. Mnogi su se složili da se životni standard značajno promenio i da su troškovi danas primetno viši u odnosu na period nemačke marke.

Jedan od korisnika koji tvrdi da u Nemačkoj živi od 1981. godine napisao je: "Život je mnogo skuplji u evrima nego u markama. U osamdesetim je čovek mogao sam da radi i izdržava porodicu, pa čak i da ide na godišnji odmor. Moj stan od 74 kvadrata bio je 456 maraka, plata 3.000 plus dečji dodatak. Benzin je bio 91 fening. Za 50 maraka mogla su se napuniti cela kolica u Aldiju ili Pennyju. Za 100 maraka trebala su još jedna kolica“, napisao je.

Drugi komentatori dodatno su potvrdili njegovu priču. Jedan korisnik prisetio se ranih osamdesetih i cena koje su, kako kaže, danas nezamislive: "Sećam se tog vremena. Mogao si 1980. godine kupiti Mercedes 200D za 26.000 do 28.000 DM nov. Cigare Marlboro bile su 1,49 DM“, dok je treći dodao: "Ovo danas, nažalost, nije ni ‘n’ od Nemačke iz osamdesetih i početka devedesetih. Tih 2.600 maraka tada vredelo je kao današnjih 6.000, ako ne i 7.000 evra.“

"Novca je bilo kao u priči"

Neki od komentara isticali su i koliko se radilo i zarađivalo u to vreme, naglašavajući da je novac imao drugačiju vrednost i da se lakše dolazilo do ušteđevine. "Ja sam u maju 1980. prvi put došao u Nemačku. Ma za jednu subotnju dnevnicu od 12 sati po 18 DM, koja se isplaćivala u kešu, živeo sam kao lord celu nedelju, plata je ostajala netaknuta. Plus što se svaki dan moglo raditi prekovremeno ko je hteo da radi, novca je bilo kao u priči, a bio je vredan, pogotovo kada se otišlo u Jugoslaviju – 100 maraka nisi mogao potrošiti koliko god častio društvo“.

"Znači mogao si od plate platiti šest kirija sa strujom, to je kao danas 7.000 evra da imaš platu, a danas plata maksimalno 2.500, eto ti odnosa… Ja sam 1993. mogao platiti kiriju radeći četiri dana“, dodao je korisnik.

Sličnu priču ispričao je i jedan čovek koji je u dijaspori od 1971. godine: "Naravno da se mnogo toga promenilo. Ja sam od 1971. u dijaspori. Nije se samo Nemačka promenila, već i druge zemlje. Naravno da cene rastu, to je svuda. Ali je žalosno što mnogi koriste te zemlje zbog nezaposlenosti itd. Tako da mi koji radimo pošteno i gledamo dijasporu kao i našu domovinu ispaštamo zbog takvih pojedinaca. Ne daje država, već se nama uzima kroz poreze“, napisao je.